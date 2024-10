Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Mehrere Strafanzeigen für Opel-Lenker; Wer besprühte die Geschwindigkeitsmessanlage?; Gemälde aus Wohnhaus gestohlen und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Mehrere Strafanzeigen für Opel-Lenker - Dreieich/Dreieichenhain

(fg) Auf einen 48 Jahre alten Mann aus Dreieich, der am Dienstagnachmittag in seinem silbernen Opel Astra auf der Darmstädter Straße unterwegs war, kommen nun mehrere Strafanzeigen zu. Eine Streifenbesatzung unterzog den Wagen und den Astra-Lenker am Nachmittag, gegen 13 Uhr, einer Kontrolle. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der 48-Jährige offenbar unter Drogeneinfluss unterwegs war. Zudem konnte er keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen und lenkte den Wagen wohl auch ohne gültige Pflichtversicherung. Ferner soll der Mann ein nicht zugelassenes Kennzeichen mit offensichtlich manipulierter Prüf- und Zulassungsplakette am Opel genutzt haben. Die Weiterfahrt wurde umgehend untersagt. Der Mann hat nun mit den entsprechenden strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen.

2. Wer besprühte die Geschwindigkeitsmessanlage? - Seligenstadt/ Klein-Welzheim

(cb) Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Dienstag, 9.15 Uhr und Mittwoch, 11 Uhr, die Scheibe einer in der Hauptstraße aufgebauten Geschwindigkeitsmessanlage (Enforcement Trailer) mit schwarzer Farbe besprüht und dadurch einen Schaden von etwa 200 Euro verursacht. Die Beamten der Polizeistation in Seligenstadt haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06182 8930-0 entgegen.

3. Diebe entwenden Motorrad nach Einbruch in Vereinsgarage - Hainburg

(np) Unbekannte brachen zwischen Samstag,17.30 Uhr und Dienstag, 9 Uhr, im Stehnweg in die Garage eines örtlichen Vereins ein und entwendeten hier ein Kinder-Trail-Motorrad des Herstellers Oset, das mit einer Kette gesichert war. Sachdienliche Hinweise, die zur Aufklärung der Tat beitragen können, werden bei der Polizeistation Seligenstadt unter der 06182 8930-0 entgegengenommen.

4. Gemälde aus Wohnhaus gestohlen - Hainburg/Hainstadt

(cb) Aus einem Einfamilienhaus an der Anschrift "Am Waldmorgen" (30er Hausnummern) habe bislang unbekannte Langfinger mehrere Gemälde gestohlen. Ersten Erkenntnissen nach schlugen die Unbekannten ein Kellerfenster ein und gelangten so in das Innere des Hauses. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume und nahmen schließlich einige Gemälde mit sich. Der Einbruch ereignete sich zwischen Dienstag, 17 Uhr und Mittwoch, 17.40 Uhr. Der durch den Einbruch entstandene Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Das Einbruchkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Kripohotline 069 8098-1234 entgegen.

Offenbach, 24.10.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell