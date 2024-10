Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Hinweise zu blauem Audi gesucht; Werkzeuge von Baustelle gestohlen: Zeugen gesucht, Unbekannte entwendeten Münzgeld aus Spielautomaten und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Hinweise zu blauem Audi gesucht - Hanau/Großauheim

(cb) Nach einer Unfallflucht, die sich am Sonntag, gegen 12.20 Uhr, in der Karl-Kihn-Straße ereignete, suchen die ermittelnden Beamten Polizei in Hanau-Großauheim nach Zeugen. Ein Audi-Fahrer missachte beim Einbiegen mit seinem blauen A5 in die Vogelsangstraße einen vorfahrtsberechtigten weißen Fiat. Um einen Zusammenstoß mit dem blauen Wagen zu verhindern, musste der Fiat-Lenker ausweichen und krachte hierbei in einen am Fahrbahnrand geparkten Opel Astra. Der verursachende Lenker des A 5, ein etwa 1,80 Meter großer Mann mit braunen Haaren und bekleidet mit einer schwarzen Jacke und blauen Jeans, hielt kurz an und sprach mit dem Fahrer des weißen Kleinwagens. Kurz darauf stieg er in seinen Wagen mit F-Kennzeichen und verließ die Unfallstelle, ohne jedoch seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei unter der 06181 9597-0 in Verbindung zu setzen.

2. Unbekannte entwendeten Münzgeld aus Spielautomaten - Hanau

(np) Auf noch unbekannte Weise verschafften sich Täter in der Nacht zum Montag (22 bis 10 Uhr) Zutritt in eine Bar in der Lamboystraße (einstellige Hausnummer) und öffneten dort offenbar mit einem Schlüssel die aufgestellten Spielautomaten, woraufhin sie wenige hundert Euro Münzgeld entnehmen konnten. Sachdienliche Hinweise zur Tat, werden durch die Polizeistation Hanau II (Telefonnummer: 06181 9010-0) entgegengenommen.

3. Verdichtungsramme von Ladefläche geklaut - Nidderau/Ostheim

(cb) Auf eine Verdichtungsramme hatten es Langfinger unlängst in Nidderau abgesehen. Die Unbekannten klauten die Maschine von der Ladefläche eines weißen Fiat, welcher am Straßenrand in den Pfortenwiesen (10er Hausnummern) abgestellt war. Der Diebstahl ereignete sich zwischen Sonntag, 20 Uhr und Montag, 7 Uhr. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

4. Werkzeuge von Baustelle gestohlen: Zeugen gesucht - Wächtersbach

(lei) Nachdem Diebe auf einer Baustelle am Wächtersbacher Schloß ("Schloß 1") zugeschlagen haben, bittet die Polizei um Hinweise zu den Langfingern. Die Unbekannten hatten in der Zeit zwischen Samstag, 14 Uhr und Montag, 7.10 Uhr, im dortigen Schloßgarten mehrere Baucontainer aufgebrochen beziehungsweise mit aufgefunden Schlüsseln geöffnet und mehrere Werkzeuge sowie Funkgeräte gestohlen. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06051 827-0 bei der Polizeistation Gelnhausen zu melden.

Offenbach, 22.10.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell