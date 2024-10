Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Opel kollidiert mit Linienbus: Mehrere Verletzte; Auseinandersetzung zwischen zwei Männern: Polizei sucht Zeugen; Unbekannte stoppen und beschädigen Audi und mehr

Stadt Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Opel kollidiert mit Linienbus: Mehrere Verletzte - Hanau

(cb) Bei einem Unfall, welcher sich am Samstag, gegen 14.20 Uhr, in der Nußallee ereignete, wurden mehrere Insassen eines Linienbusses sowie der Fahrer eines Opel verletzt. Ein 45-Jähriger wollte nach ersten Informationen mit seinem grauen Opel von der Nußallee in die Straße "Vor dem Kanaltor" nach links einbiegen, als er vermutlich den vorfahrtsberechtigten Linienbus auf der gegenüberliegenden Fahrspur übersah. Im Einmündungsbereich kam es folglich zum Zusammenstoß. Durch den Unfall wurde der Opel-Lenker verletzt und musste zur weiteren medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. Zwei Businsassen erlitten durch die Wucht des Zusammenstoßes ebenfalls Verletzung und mussten sich in ärztliche Behandlung begeben. Der an der Fahrzeugfront des Linienbusses entstandene Sachschaden wird auf 7.000 Euro und der Fahrzeugschaden am Opel auf 8.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht auf diesem Weg weitere Businsassen sowie Zeugen. Diese melden sich bitte bei der Polizei in Hanau unter der Telefonnummer 06181 100-120.

2. Einbruch in Büro von Waschanlage: Suche nach Täter-Duo - Hanau

(lei) Zwei dunkel gekleidete Unbekannte sind am frühen Sonntagmorgen in die Büroräumlichkeiten einer Waschanlage in der Luise-Kiesselbach-Straße eingebrochen. Nachdem sie sich gegen 1.40 Uhr über ein geschlossenes Fenster Zutritt zu dem Gebäude verschafft und dort mehrere Schuladen durchsucht hatten, flüchteten sie mit mehreren Festplatten und Videokamerazubehör. Zeugen, die weitere Informationen zu den Flüchtigen geben können, wenden sich bitte an die Kripo in Hanau (06181 100-123).

3. Wer hat die Einbrecher gesehen? - Hanau

(cb) Falls Sie Anwohner der Nußallee (20er Hausnummern) sind, könnten sie am Freitag Zeuge eines Einbruchs geworden sein. Ersten Erkenntnissen nach haben sich Einbrecher im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses, zwischen 6.30 Uhr und 18.30 Uhr, Zugang in zwei nebeneinanderliegende Wohnungen verschafft. Aus einer der Wohnungen nahmen die Unbekannten unter anderem einen Laptop und Schmuck mit sich. Das Fachkommissariat 21 in Hanau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06181 100-123 zu melden.

4. Auseinandersetzung zwischen zwei Männern: Polizei sucht Zeugen - Hanau

(lei) Was genau geschah bei der Auseinandersetzung in der Friedrichstraße am frühen Freitagabend? Diese Frage ist zentraler Bestandteil von Ermittlungen, die derzeit bei der Regionalen Ermittlungsgruppe in Hanau auf dem Tisch liegen und bei dem zwei Männer die Protagonisten sind. Die beiden 43 und 45 Jahre alten Herren, die sich offensichtlich kannten, waren kurz vor 18.30 Uhr in Höhe der einstelligen Hausnummern aufeinandergetroffen, so viel steht fest. Was dann folgte, darüber gehen die Aussagen derzeit noch auseinander. Nach Angaben des Älteren soll der Jüngere mit einem Auto, einem schwarzen Ford, auf ihn zugefahren sein und ihn am Bein touchiert haben - letzteres bestritt der Jüngere jedoch. In der Folge, als der 43-Jährige aus dem Fahrzeug ausgestiegen war, soll dieser den 45-Jährigen attackiert, verfolgt und auch in den "Schwitzkasten" genommen haben. Dass dabei nach Aussage des 45-Jährigen auch ein Messer im Spiel gewesen sein soll, dementierte der 43-Jährige ebenfalls. Der 45-Jährige wiederum soll seinen Kontrahenten beleidigt und bedroht haben, so der Vorwurf. Letztlich erlitt der Ältere eine leichte Verletzung im Gesicht, ehe er den Vorfall anschließend bei der Polizei zur Anzeige brachte. Die Ermittler suchen nun Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben und bitten diese, sich unter der Rufnummer 06181 100-120 bei der Polizeistation Hanau I zu melden.

5. Kiosk-Einbruch: Zigaretten in hohem Wert geklaut - Hanau

(lei) Unzählige Zigaretten beziehungsweise Stangen davon haben Unbekannte in der Nacht zu Samstag aus einem Kiosk in der Burgallee (10er-Hausnummern) erbeutet. Irgendwann in der Zeit zwischen 23 Uhr und 7 Uhr hatten die Diebe offensichtlich mit einem Brecheisen ein Seitenfenster zu dem Laden aufgehebelt und sich hierüber Zugang zu einem Vorraum verschafft. Dort brachen sie eine Tür zum Verkaufsraum auf, wo sie die Glimmstängel, deren Wert auf eine niedrige fünfstellige Summe beziffert wird, entwendeten und damit verschwanden - vermutlich mit einem mitgeführten Fahrzeug, so die Hypothese der Beamten. Die Kriminalpolizei in Hanau, die am Tatort ein Brecheisen sowie weitere mutmaßliche Tatmittel sicherstellte, versucht nun die Verantwortlichen in dem Fall zu ermitteln und bittet um weitere Hinweise (06181 100-123).

6. Zeugensuche: Ermittlungen wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen- Hanau/Großauheim

(cb) Wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens am frühen Freitagmorgen im Hanauer Grashüpferweg ermittelt die Polizei und sucht weitere Zeugen. Gegen 2.10 Uhr wollte eine Hanauer Streifenwagenbesatzung einen weißen Audi kontrollieren, dieser soll jedoch immer wieder versucht haben, sich durch grob verkehrswidrige und rücksichtslose Fahrweise der Verkehrskontrolle zu entziehen. Hierbei soll er unter anderem eine rote Ampel überfahren haben, wodurch er sich kurzzeitig der Kontrolle entziehen konnte. Im Rahmen der sofort veranlassten Fahndung konnten die Schutzleute einen 21-jährigen Tatverdächtigen in einem Taxi feststellen und vorläufig festnehmen. Auch der weiße A3 konnte durch eine Streife im Rahmen der Fahndung aufgefunden werden. Bei der Durchsuchung des Wagens fanden die Ordnungshüter mehrere hundert Gramm Betäubungsmittel auf und beschlagnahmten diese. Bei der durch die Staatsanwaltschaft angeordneten Wohnungsdurchsuchung bei dem Audi-Fahrer konnten einige tausend Euro Bargeld aufgefunden und beschlagnahmt werden. Der Audi-Lenker musste mit auf die Wache, wo ihm wegen Verdachts des vorherigen Konsums berauschender Mittel auch Blut abgenommen wurde. Nach Beendigung aller polizeilichen Maßnahmen wurde der junge Mann nach Hause entlassen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Großauheim unter der Rufnummer 06181 9597-0 zu melden.

7. Kollision mit Ampelmast: Rollerfahrerin schwer verletzt - Maintal

(lei) Eine 49 Jahre alte Frau ist am Sonntagabend mit ihrem Motorroller auf der Kreisstraße 985 ("Am Kreuzstein") verunglückt. Die Maintalerin war gegen 21.40 Uhr mit ihrem Kleinkraftrad in südliche Richtung unterwegs, als sie an der Einmündung zur Bundesstraße 8 / Landesstraße 3268 von der Fahrbahn abkam und mit einem Ampelmast kollidierte. Sie stürzte anschließend in einen Graben, zog sich unter anderem einen Armbruch zu und kam in eine Klinik. An dem Roller entstand vermutlich Totalschaden.

8. Streit während Fußballspiel: Gegenspieler geschlagen - Nidderau

(lei) Eine offensichtlich unsportliche Szene im Rahmen eines Fußballspiels in der Kreisliga A Hanau rief am Sonntagnachmittag in Windecken die Polizei auf den Plan. Ein 26 Jahre alter Spieler, so die ersten Erkenntnisse, war während der Partie mit einem Zuschauer in Streit geraten, weswegen andere Spieler den Streit anschließend schlichten wollte. Ein 31-jähriger Spieler soll daraufhin durch den 26-Jährigen ins Gesicht geschlagen worden sein. Die Polizei ermittelt nun wegen Verdachts der Körperverletzung. Zeugen der Szenerie werden gebeten, sich bei der Polizeistation Hanau II zu melden (06181 9010-0).

9. Einbrecher flüchteten mit Uhren und Schmuck - Nidderau

(cb) Dreiste Langfinger erbeuteten bei einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Philipp-Reis-Straße (10er Hausnummern) am Samstag, zwischen 16.30 Uhr und 23.20 Uhr, mehrere Armbanduhren und Schmuck. Die Ermittler des Fachkommissariates gehen derzeit davon aus, dass die Einbrecher gewaltsam die Balkontür öffneten und so in die Wohnung gelangten. Hier durchsuchten sie dann sämtliche Räume und flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Den entstandenen Sachschaden, so die ermittelnden Beamten, beträgt etwa 250 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Hanau unter der Telefonnummer 06181 100-123 entgegen.

10. Über Terrassentür eingebrochen: Täter flüchtig - Langenselbold

(np) Nachdem ein bislang unbekannter Täter am Samstagnachmittag in der Zeit zwischen Samstag, 15.30 Uhr und Sonntag, 17 Uhr, in ein Zweifamilienhaus in der Leipziger Straße (einstellige Hausnummern) gelangt war, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Der ungebetene Gast war demnach vermutlich über eine nicht geschlossene Terrassentür in die Wohnung gelangt. Dort entwendete er aus dem Schlafzimmer eine Schmuckkassette, diverse amtliche Dokumente, einen Fahrzeugschlüssel sowie die Schlüssel zum Haus, Schmuck sowie ein Mobiltelefon. Sachdienliche Hinweise zur Tat werden bei der Polizeistation Hanau I (06181 100-120) entgegengenommen.

11. Fahrzeug touchiert und weggefahren. Wer kann Hinweise zu dem flüchtigen Fahrer geben? - Freigericht

(np) Zeugen gesucht! Ein Parkrempler mit Fahrerflucht ereignete sich bereits am Donnerstag (17.10.) gegen 8 Uhr in der Kegelbahnstraße. Hierbei touchierte ein flüchtiges und noch unbekanntes Fahrzeug einen am Fahrbahnrand geparkten Citroen Picasso. An dem weißen Auto mit MKK-Kennzeichen entstand dadurch ein Schaden von etwa 1.500 Euro. Hinweise, die zur Identifizierung des flüchtigen Fahrers beitragen, werden durch die Polizeistation Gelnhausen (06051 827-0) entgegengenommen.

12. Einbruch in Einfamilienhaus: Unbekannte stehlen Bargeld und Schmuck - Gelnhausen

(lei) Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro waren die Beute von Unbekannten, die am Freitagabend in der Straße "Untere Röde" (einstellige Hausnummern) gewaltsam in ein Einfamilienhaus eingestiegen waren. In der Zeit zwischen 18.30 und 22 Uhr hatten die Kriminellen eine Terrassentür auf der Rückseite des Hauses aufgebrochen, bevor sie sämtliche Stockwerke und Schränke des Domizils durchsuchten. Hinweise bitte an die Hanauer Kriminalpolizei (06181 100-123).

13. Unbekannte stoppen und beschädigen Audi - Gelnhausen/Roth

(cb) Eine 21 Jahre alte Frau fuhr am Donnerstag gegen 2.10 Uhr mit ihrem schwarzen Audi auf der Leipziger Straße, als drei bislang unbekannte Personen auf die Straße liefen und die Audi-Lenkerin zum Stoppen zwangen. Im Anschluss trat das Trio an den RS8 heran und lehnte sich gegen das Fahrzeug. Eine der drei Personen warf einen Stein auf die Windschutzscheibe, sodass diese beschädigt wurde. Zudem versuchten die Unbekannten die Fahrzeugtüren zu öffnen. Die 21-jährige Gelnhäuserin fuhr daraufhin mit dem Fahrzeug an und konnte sich dadurch dem Trio entziehen. Der erste Unbekannte soll zwischen 20 und 35 Jahre alt und etwa 1,75 bis 1,85 Meter groß sein. Er war bekleidet mit einer schwarzen Pufferjacke und einer grauen Jogginghose. Sein Komplize hatte ein schwarzes Tuch im Gesicht und trug eine schwarze Jacke mit Fellkapuze, eine schwarze Adidas-Jogginghose sowie weiße Sneaker. Zum dritten Unbekannten liegen keine Hinweise vor. Der am Audi entstandene Schaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Die Polizei in Gelnhausen hat die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie Sachbeschädigung aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06051 827-0.

14. Bargeld und Schmuck bei Einbruch in Mehrfamilienhaus gestohlen - Bad Soden-Salmünster

(lei) Einbrecher waren in der Zeit zwischen Donnerstag, 19.30 Uhr und Freitag, 16.30 Uhr, in einem Mehrfamilienhaus in der Fuldaer Straße zugange und haben dort Beute gemacht. Die Unbekannten hatten dabei ein Fenster im Erdgeschoss des Hauses mit 10er-Nummer aufgehebelt und anschließend die Wohnung durchsucht. Mit Bargeld und Schmuck verschwanden die Kriminellen, wobei sie einen Sachschaden von mehreren hundert Euro hinterließen. Die Kripo in Hanau bittet nun um Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

15. Einbrecher gehen Zahlautomaten an - Schlüchtern

(cb) Zwei bislang unbekannte Langfinger hatten es am Sonntag auf den Inhalt von Zahlautomaten einer Waschanlage in der Gartenstraße (50er Hausnummern) abgesehen. Laut ersten Erkenntnissen begaben sich die beiden Ganoven gegen 22.20 Uhr auf das Gelände einer SB-Waschanlage und hebelten dort mehrere Zahlautomaten sowie Wechselautomaten auf. Als sie sich durch ein vorbeifahrendes Auto ertappt fühlten, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Einer der beiden Unbekannten soll zwischen 1,70 Metern und 1,80 Metern groß und von normaler Statur sein. Er war bekleidet mit einer blauen Jacke, einer dunklen Hose und hellen Schuhen. Sein Gesicht hatte er mit einer Skimaske verhüllt, zudem er trug Handschuhe. Zusätzlich führte er eine blaue Umhängetasche mit sich. Sein Komplize soll etwa gleichgroß gewesen sein, jedoch hat dieser eine kräftige Statur mit hervorstehendem Bauch. Dieser Mann trug eine blaue Steppjacke, eine grüne Hose und schwarze Schuhe mit weißer Sohle. Auch er soll eine schwarze Skimaske getragen haben. Auffällig waren außerdem seine hellen Handschuhe. Zeugen setzen sich bitte mit den Ermittlern in Schlüchtern unter der 06661 9610-0 in Verbindung.

