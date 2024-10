Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Nach schwerem Unfall auf der B45: Fahrer verstorben

Suche nach flüchtigem BMW

Rodgau/ Weiskirchen - B 45 (ots)

(lei) Nach dem schweren Unfall auf der Bundesstraße 45 am Samstagnachmittag (wir berichteten) ist der 53 Jahre alte Fahrer des verunglückten Porsches seinen schweren Verletzungen erlegen. Er verstarb noch am Samstagabend in der Klinik, in die er zuvor gebracht worden war.

Die Polizei ermittelt inzwischen zudem wegen Verdachts der Verkehrsunfallflucht und sucht nach einem Fahrzeug und dessen fahrzeugführender Person, die den Unfall verursacht haben soll. Zeugenangaben zufolge war eine dunkle BMW-Limousine von der Autobahn 3 aus Richtung Köln kommend über den Zubringer auf die Bundesstraße 45 in Richtung Fulda aufgefahren und dabei offenbar direkt vom Beschleunigungsstreifen auf die linke Fahrspur gewechselt, wo der Porsche von hinten angefahren kam. Der Porschefahrer, der zur Verhinderung einer Kollision wohl versuchte auszuweichen, geriet ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab, wo er sich überschlug. Im Fahrzeug befand sich auch eine Zehnjährige, die leicht verletzt wurde.

Der mutmaßliche Unfallverursacher, zu dem bis dato keine weiteren Informationen vorliegen, fuhr anschließend unerlaubt davon. Die Polizeiautobahnstation Langenselbold bittet daher nun dringend um weitere Hinweise unter der Rufnummer 06183 91155-0.

Die Beamten lobten auch das schnelle Eingreifen von zahlreichen Ersthelfern, die dafür sorgten, dass die beiden Insassen schnell befreit wurden und umgehend medizinische Hilfe bekamen. Der Sachschaden wird auf über 20.000 Euro beziffert. Den genauen Unfallhergang soll wie bereits berichtet nun ein Gutachter rekonstruieren.

Offenbach, 21.10.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

