Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Fußgänger angefahren und schwerverletzt

Steinau an der Straße (ots)

Ein folgenschwerer Zusammenstoß ereignete sich am Samstagabend auf der L3329 zwischen Steinau und Schlüchtern-Niederzell. Etwa 500 Meter nach dem Ortsausgang wurde ein 31-jähriger Fußgänger aus Sinntal gegen 22.20 Uhr von dem silbernen Golf der 58-jährigen Fahrerin, ebenfalls aus Sinntal, erfasst. Der Fußgänger wurde bei dem Unfall schwer verletzt und zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht. Die Umstände, die zu dem Unfall führten, werden derzeit von der Polizei untersucht. Die Polizei in Schlüchtern bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06661/96100 zu melden.

Offenbach am Main, 20.10.2024, Pradel, PvD

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell