Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Fahrzeug brennt aus

Neu-Isenburg (ots)

Am gestrigen Abend gegen 22:30 Uhr kam es zu einem Brand in der Hermannstraße. Anwohner alarmierten die Feuerwehr, da ein Pkw der Marke Citroën in Flammen stand. Der Pkw brannte vollständig aus. Der Schaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Die Umstände, die zu dem Brand führten, sind Gegenstand laufender Untersuchungen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und schließt Brandstiftung derzeit nicht aus. Zeugen, die im Umfeld verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 069/8098-1234 zu melden.

Offenbach am Main, 20.10.2024, Pradel,PvD

