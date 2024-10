Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Kontrollen ziehen Anzeigen nach sich; mutmaßliche Fahrraddiebe sowie Autoknacker festgenommen; Einbrüche und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

In eigener Sache:

Polizeioberkommissarin Natascha Papadopoulos hospitiert in den kommenden vier Wochen bei der Pressestelle des Polizeipräsidiums Südosthessen. Ihre Pressemitteilungen sind unter dem Kürzel "np" verfasst.

1. Unbekannter Radfahrer schreit unbekannte Autofahrerin an und verletzt 57-Jährigen - Offenbach

(lei) Die Polizei in Offenbach bittet um weitere Hinweise zu einem noch unbekannten Radfahrer, der am Freitagnachmittag eine ebenfalls noch unbekannte Autofahrerin verbal anging und einen daraufhin einschreitenden Mann mit Pfefferspray verletzt hatte. Dem Polizeibericht zufolge war der Radler einem 57-jährigen Autofahrer aufgefallen, da er sich aggressiv im Verkehr verhalten habe. Auf Höhe der Kreuzung Friedrichsring / Waldstraße öffnete der Unbekannte dann die Tür eines fremden Autos, in dem die noch anonyme Frau saß und schrie sie an. Zuvor soll er die Fahrerin auch versucht haben abzudrängen. Nachdem die Autofahrerin offenbar weitergefahren war, stellte der 57-Jährige den Radler in der Buchhügelallee in Höhe der Elisabethenstraße zur Rede. Dort richteten sich die Emotionen des Velofahrers dann auch gegen den 57-Jährigen. Nachdem sich der Radler aggressiv ihm gegenüber aufgebaut hatte, schlug er gegen den Außenspiegel des Wagens, der dadurch beschädigt wurde. Als er die Polizei verständigte und den renitenten Mann festhalten wollte, kam es zu einem Gerangel, in dessen Verlauf der Unbekannte ihn mit Pfefferspray ins Gesicht sprühte und anschließend mit seinem schwarzen Rad in westliche Richtung flüchtete. Beschrieben wurde er als etwa 30 Jahre alt, zirka 1,60 bis 1,75 Meter groß und schlank. Bekleidet war der Radler mit einem lila T-Shirt und einer schwarzen Hose; zudem trug er eine Brille und einen weißen Helm. Wer ihn kennt oder die Vorfälle beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-5100 beim Polizeirevier Offenbach zu melden.

2. Kontrollen ziehen Anzeigen nach sich - Offenbach

(lei) Polizeibeamtinnen und -beamte des Offenbacher Reviers haben am Sonntagmorgen in der Zeit zwischen 6 Uhr und 7.30 Uhr im Stadtgebiet gezielt Personen und Fahrzeuge kontrolliert und dabei mehrere Strafverfahren eingeleitet. Vor allem Delikte im Zusammenhang mit Drogen (insgesamt 7 Anzeigen) wies die Bilanz am Ende der Kontrollen aus: In der Frankfurter Straße etwa stoppten die Beamten einen 18-jährigen E-Scooter-Fahrer, der augenscheinlich unter Drogeneinfluss unterwegs war. Auf ihn kommt nun ein Verfahren wegen Verdachts einer Trunkenheitsfahrt zu. Nicht wieder auf freien Fuß gesetzt wurde hingegen ein 47-Jähriger, den die Gesetzeswächter in der Waldstraße anhielten. Bei der Überprüfung seiner Personalien in den Fahndungssystemen stellte sich heraus, dass er wegen eines Haftbefehls gesucht war. Er wurde letztlich in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Ihr Augenmerk richteten die Ordnungshüter auch auf abwandernde Besucher von Diskotheken rund um den Bereich des Nordrings. Auf einen 25-Jährigen sowie eine 24-Jährige etwa kommt nun ein Strafverfahren wegen Verdachts eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz zu. Sie wurden in der Strahlenbergerstraße mit Rauschmitteln angetroffen, wobei die Gesamtumstände den Verdacht des illegalen Handeltreibens nahelegten. Fündig wurden die Beamten auch bei einem 21-Jährigen, den sie einige Meter weiter antrafen. Er hatte eine weiße Substanz einstecken, bei der es sich um Ketamin handeln dürfte, weswegen auch gegen ihn wegen Verdachts einer Straftat nach dem Betäubungsmittelgesetz ermittelt wird. In der Kaiserleistraße und im Goethering führten die Uniformierten einen 19-Jährigen beziehungsweise einen 31-Jährigen einer Kontrolle zu. Der Jüngere hatte eine geringe Menge Kokain dabei, der Ältere ebenfalls Ketamin sowie mehrere LSD-Tabletten, weswegen auch auf sie ein Strafverfahren zukommt. Weitere Kontrollen sind vorgesehen.

3. Wer hat den grauen BMW angedotzt? - Offenbach

(cb) Einen Sachschaden von etwa 3.000 Euro richtete ein bislang unbekannter Unfallverursacher an, als dieser zwischen Dienstag, 12 Uhr und Mittwoch, 17.30 Uhr, einen grauen BMW in der Schopenhauerstraße andotzte. Der Fahrzeugeigentümer stellte seinen BMW 520d mit OF-Kennzeichen am Dienstagmittag am Fahrbahnrand ab und musste bei seiner Rückkehr zum Fahrzeug am Mittwoch einen Schaden am Fahrzeugheck feststellen. Ersten Ermittlungen nach beschädigte der Unbekannte mit seinem Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken den BMW und flüchtete anschließend, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Die Polizei in Offenbach nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 069 8098-5100 entgegen.

4. Zeugen gesucht: Kia Sportage geklaut - Offenbach

(cb) Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Falls des Diebstahls eines Kraftfahrzeugs aufgenommen und sucht Zeugen einer Tat, welche sich am Freitag in der Spießstraße (einstellige Hausnummern) ereignete. Der Fahrzeugbesitzer stellte seinen grauen Kia in der Nacht zu Samstag gegen Mitternacht am Fahrbahnrand ab und musste nur 12 Stunden später feststellen, das Unbekannte seinen Wagen gestohlen hatten. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 069 8098-1234.

5. Zwei mutmaßliche Fahrraddiebe festgenommen - Obertshausen

(cb) Da hatte das Streifenteam wohl den richtigen Riecher, als es einen weißen Sprinter am Freitag in der Feldstraße (20er Hausnummern) kontrollierte. Bei der Kontrolle des Kastenwagens gegen 14.50 Uhr konnten die beiden 41 und 24 Jahre alten Fahrzeuginsassen keine Angaben zu dem im Fahrzeug befindlichen Pedelecs, Fahrzeugscheinwerfern und verschiedenen anderen Fahrradteilen machen. Bei der Überprüfung der Pedelecs stellten die Beamten fest, dass eines der aufgefundenen Zweiräder nur wenige Tage zuvor in Wiesbaden entwendet wurde. Folglich wurden die beiden Männer mit auf die Dienststelle genommen, wo sie unter anderem erkennungsdienstlich behandelt wurden. Die in dem Mercedes transportierten Gegenstände wurden allesamt sichergestellt. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurden beide Männer wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen zu den im Fahrzeug aufgefundenen Gegenständen dauern derweil noch an. Zeugen wenden sich bitte an die Beamten in Heusenstamm unter der Telefonnummer 06104 6908-0.

6. Silberner Astra beschädigt: Zeugensuche nach Unfallflucht - Dietzenbach

(lei) Kratzer und Dellen an der hinteren linken Fahrzeugseite sind das Resultat einer Unfallflucht, die sich zwischen Freitag, 21 Uhr und Samstag, 12 Uhr, in der Breslauer Straße abspielte. Ein bislang unbekannter Verursacher war in dem Zeitraum offenbar beim Vorbeifahren gegen den silbernen Opel Astra gestoßen, wodurch Sachschaden von schätzungsweise 500 Euro an dem Wagen mit Frankfurter Kennzeichen entstand. Die Polizeistation Dietzenbach nimmt Hinweise zur Aufklärung des Falls unter der Rufnummer 06074 837-0 entgegen.

7. Mutmaßliches Autoknacker-Duo vorläufig festgenommen - Neu-Isenburg

(lei) Dank der Mitteilung eines aufmerksamen Zeugen konnten Polizeibeamte am Samstagnachmittag im Bereich der Herzogstraße zwei mutmaßliche Auto-Aufbrecher schnappen. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verdachts des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls. Bevor die Handschellen bei den beiden 19 und 21 Jahre alten Männern klickten, waren die Beamten darüber informiert worden, dass sich das Duo in verdächtiger Weise an einem geparkten Taxi zu schaffen machte. Sie sollen einen Stein auf das Fahrzeug geworfen und an diesem herumgehebelt haben. Kurz darauf eintreffende Streifen nahmen die beiden vorläufig fest und fanden bei ihnen einen Schraubendreher auf, den sie sicherstellten. Zudem führten sie drei noch etikettierte Jacken mit sich, die die Uniformierten ebenfalls in Verwahrung nahmen, da nicht ausgeschlossen werden konnte, ob die Kleidungsstücke möglicherweise gestohlen waren. Nach Abschluss einer erkennungsdienstlichen Behandlung und weiteren polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Dietzenbacher wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

8. Scheiben eingeschlagen: Einbruch in Fahrzeug blieb dennoch erfolglos - Neu-Isenburg

(np) Ein unbekannter Täter brach am Samstag in der Zeit zwischen 11 Uhr und 18.10 Uhr in einen weißen Peugeot Kleinbus in der Straße "Am Buchenbusch" ein. Es wurde zwar nichts gestohlen, dennoch sucht die Polizei nach dem Autoknacker, der zuvor eine Scheibe des Wagens mit OF-Kennzeichen eingeschlagen hatte. Sachdienliche Hinweise zur Tat werden bei der Polizeistation Neu-Isenburg (Telefon: 06102 2908-0) entgegengenommen.

9. Diebe bei Einbruch in Rechtsanwaltskanzlei gescheitert - Neu-Isenburg

(np) In der Nacht zu Sonntagvormittag versuchten Unbekannte ihr Glück bei einem Einbruch in eine Rechtsanwaltskanzlei. In der Zeit zwischen 23 Uhr und 9.50 Uhr wurden sowohl die Hauseingangstür, sowie zwei Fenster des Objekts in der Friedensallee beschädigt, ohne dass es jedoch zu einem vollendeten Einbruch kam. Sachdienliche Hinweise zur Tat werden bei der Polizeistation Neu-Isenburg (06102 2908-0) entgegengenommen.

10. Einbruch in Einfamilienhaus - Mühlheim

(np) Von Samstag auf Sonntag brachen bislang unbekannte Täter über den Wintergarten in ein Wohnhaus in der Pfarrgasse ein. Nach bisherigem Stand wurde lediglich eine EC-Karte entwendet. Die Diebe sind noch auf der Flucht. Sachdienliche Hinweise zur Tat werden bei der Polizeistation Mühlheim (06108 60000-0) entgegengenommen.

11. Einbrecher kamen über das Dach - Dreieich/Götzenhain

(cb) Einen Schaden von etwa 10.000 Euro richteten bislang unbekannte Einbrecher an, als diese am Sonntag, gegen 4.40 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Alpenstraße (einstellige Hausnummern) einbrachen. Vermutlich verschafften sich die Unbekannten unter Zuhilfenahme von bereitgestellten Möbeln Zugang zum Dach, bevor sie dieses mit Werkzeugen öffneten und anschließend in das Haus gelangten. Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Räume und flüchteten sodann in unbekannte Richtung. Zum Stehlgut können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise nehmen die Ermittler des Einbruchkommissariats unter der Kripohotline 069 8098-1234 entgegen.

12. Kellerfenster wurde zum Einstieg - Dreieich/Buchschlag

(cb) Im Fortsweg (10er Hausnummern) begab sich ein bislang Unbekannter zwischen Samstag, 13 Uhr und Sonntag, 9 Uhr, zu einem Kellerfenster eines Mehrfamilienhauses und öffnete dieses gewaltsam. Durch die so entstandene Öffnung verschaffte der Täter sich Zutritt zum Haus, hebelte mehrere Türen auf und durchsuchte eine Wohnung im Dachgeschoss. Ob er Beute machte ist derzeit noch nicht bekannt. Insgesamt verursachte der Einbrecher einen Sachschaden von schätzungsweise 5.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 069 8098-1234 in Verbindung zu setzen.

13. Grauer PKW touchiert Wohnwagengespann - Rodgau/Nieder-Roden

(cb) Zwischen einem ziehenden Fahrzeug mit angehangenem Wohnanhänger und einem grauen Auto kam es am Samstag gegen 12.10 Uhr auf der Ober-Rodener Straße (10er Hausnummern) zu einem Unfall. Die unbekannte Fahrerin eines grauen Autos touchierte im Vorbeifahren vermutlich mit ihrem linken Außenspiegel das ihr entgegenkommende Wohnwagengespann, wobei der linke Zusatzspiegel beschädigt wurde. Die Unbekannte setzte ihre Fahrt unbeirrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 2.500 Euro zu kümmern. Zeugen wenden sich bitte unter der Telefonnummer 06104 6908-0 an die ermittelnden Beamten in Heusenstamm.

Offenbach, 21.10.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell