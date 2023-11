Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schwerpunktstaatsanwaltschaft Stralsund erhebt Anklage gg. zwei polnische Tatverdächtige wegen schweren Bandendiebstahls in fünf Fällen

Rostock (ots)

Seit Mitte Mai 2023 wurden im Deliktsbereich KFZ-Totalentwendungen in Mecklenburg-Vorpommern und insbesondere Niedersachsen verstärkt Wohnmobile und Transporter entwendet. Schnell erhärtete sich der Verdacht, dass die Diebstähle durch eine polnische Täterbande begangen wurden. Die zentrale Ermittlungsführung übernahm die Kriminalpolizeiinspektion Rostock im Zusammenwirken mit der Schwerpunktstaatsanwaltschaft Stralsund. Im Zuge der Ermittlungen konnten auf der Grundlage von Erkenntnissen aus operativen Tätigkeiten und der Auswertung von Beweismitteln zwei Tatverdächtige aus Polen ermittelt werden, die Mitglieder der 5-köpfigen Bande waren. Die Täter handelten immer nach dem gleichen Muster. Zunächst begaben sich die Täter in einem sogenannten Pilotfahrzeug zum jeweiligen Tatort und entwendeten dort die verschlossen abgestellten Fahrzeuge entweder mit mechanischer Gewalt oder durch überwinden der elektronischen Schließvorrichtung. Anschließend wurde die Fahrzeuge zunächst im weiteren Tatortbereich zwischengeparkt und später dann nach Polen verbracht. Sämtliche Taten begingen die Täter, um die Fahrzeuge gewinnbringend in Polen als Ganzes oder in Einzelteilen zu veräußern. Gegen die beiden 40.- jährigen polnischen Tatverdächtigen wurde bereits im Juli Untersuchungshaft angeordnet, nachdem sie bei einer Verbringung eines Wohnmobils aus Niedersachsen festgenommen werden konnten. Nach Abschluss der Ermittlungen hat die Schwerpunktstaatsanwaltschaft Stralsund in fünf Fällen gegen die Angeschuldigten Anklage erhoben. Der entstandene Schaden beträgt mehr als 200.000.-EUR. Im Falle einer Verurteilung müssen die Täter mit langjährigen Haftstrafen rechnen. Rückfragen hierzu beantwortet die Schwerpunktstaatsanwaltschaft Stralsund.

