POL-OF: Nach tödlichem Verkehrsunfall: Identität des Leichnams geklärt; Bei Auffahrunfall verletzt; Erinnerung: "Tag des Einbruchschutzes": Informationsveranstaltung der Polizei und mehr

1. Tablet aus Wohnung geklaut - Hanau

(cb) Mit einem Tablet und Parfüm flüchtete ein bislang Unbekannter nach einem Einbruch am Dienstag aus einer Erdgeschosswohnung in der Dörnigheimer Straße (einstellige Hausnummern). Zuvor öffnete der Eindringling gewaltsam ein Fenster um so in die Wohnung zu gelangen, wo er sämtliche Räume nach Wertgegenständen durchsuchte. Der Einbruch fand zwischen 9 und 18 Uhr statt und der Dieb verursachte einen Schaden von ungefähr 400 Euro. Die Ermittler des Einbruchkommissariats nehmen Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06181 100-123 entgegen.

2. Bei Auffahrunfall verletzt - Autobahn 66 / Hanau-Nord

(fg) Ein 24 Jahre alter Opel-Fahrer ist am Dienstagnachmittag, gegen 17.40 Uhr, bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 66 in Fahrtrichtung Frankfurt leicht verletzt worden. Nach derzeitigen Erkenntnissen übersah der 24-Jährige wohl, dass der vorausfahrende Audi A6 verkehrsbedingt abbremsen musste, weshalb es zum Auffahren kam. Beide Verkehrsteilnehmer waren auf der Autobahn 66 in Richtung Frankfurt unterwegs und beabsichtigten an der Anschlussstelle Hanau Nord auf die Bundesstraße 45 in Richtung Bruchköbel abzufahren. Aufgrund des Aufpralls wurde der Opel abgewiesen und kollidierte mit der Schutzleitplanke. Der leichtverletzte 24-Jährige kam zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 6.000 Euro. Zeugen des Unfallgeschehens melden sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0 auf der Wache der Polizeiautobahnstation in Langenselbold.

3. Fahrzeug in Garage gerät in Brand; Sachschaden schätzungsweise 300.000 Euro - Nidderau

(np) Rund 300.000 Euro an Sachschaden, so die vorläufige Schätzung, hat ein Feuer am frühen Mittwochmorgen in der Görlitzer Straße (einstellige Hausnummern) verursacht. Ein Zeuge hatte gegen 6.30 Uhr den Notruf gewählt und damit die Helfer alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen war dort ein Hybrid-Fahrzeug in einer Garage in Brand geraten, das auf die Garage und in der Folge, trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehr, auch auf den angrenzenden Dachstuhl des Wohngebäudes übergriff. Nach aktuellem Stand wurde niemand verletzt. Die Nachlöscharbeiten zogen sich bis 9.30 Uhr hin. Ein technischer Defekt kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die polizeilichen Ermittlungen hierzu dauern jedoch an.

4. Geschwindigkeit im Blick: Stationäre Verkehrskontrollen - Neuberg/Bruchköbel/Landstraße 3193

(cb) Insgesamt 107 Fahrzeuge kontrollierten Beamte bei insgesamt drei stationären Verkehrskontrollen am Dienstag im Main-Kinzig-Kreis, der Schwerpunkt hierbei lag bei der Geschwindigkeitsüberwachung. Die Beamten der Polizeistation Hanau II erhielten dabei Unterstützung von Beamten des Hessischen Polizeipräsidiums für Einsatz.

Die Schutzleute richteten die erste Kontrollstelle kurz vor 12 Uhr in der Langendiebacher Straße in Neuberg ein. Nur zwei Stunden später verlagerten sie die Geschwindigkeitskontrollen auf die Landstraße 3193, dort in Höhe des Bruderdiebacherhofes. Im Anschluss bauten sie die Kontrollstelle ab 16 Uhr im Bereich der Hammersbacher Straße in Bruchköbel auf.

Während des sechsstündigen Einsatzes ahndeten die eingesetzten Polizeibeamten nebst diversen Geschwindigkeitsüberschreitungen auch zwei Strafanzeigen. Ein Fahrer stand im Verdacht sein Fahrzeug unter Einfluss von Betäubungsmitteln geführt zu haben, er musste mit auf die Dienststelle, wo ihm Blut abgenommen wurde. Ein entsprechendes Verfahren wegen des Verdachts der Fahrt unter Einfluss von Betäubungsmitteln wurde eingeleitet. Bei einem weiteren Verkehrsteilnehmer lag der Verdacht vor, dass er ohne gültige Fahrerlaubnis im öffentlichen Verkehrsraum unterwegs war, auf ihn kommt nun ein entsprechendes Strafverfahren zu. Die Ordnungshüter leiteten 14 Mal Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen überhöhter Geschwindigkeit ein, auf zwei der Fahrer kommt nun vermutlich ein Fahrverbot zu.

Die Geschwindigkeit ist nach wie vor eine der Hauptunfallursachen bei schweren Unfällen. Insofern werden die Regelhüter auch weiterhin die Geschwindigkeitsfahrten im Blick behalten, um die Verkehrssicherheit für alle auf den Straßen weiter zu erhöhen.

5. Erinnerung: "Tag des Einbruchschutzes": Informationsveranstaltung der Polizei - Schöneck

(np) Im Zuge des hessenweit stattfindenden "Tag des Einbruchschutzes" (wir berichteten bereits) führt die Polizei diverse Informations- beziehungsweise Beratungsveranstaltungen durch. Eine davon findet am Freitag, 25. Oktober 2024, von 11 bis 14 Uhr, auf dem Parkplatz des REWE-Einkaufsmarktes in der Uferstraße 1-5 in Schöneck statt.

Wie kann ich mich bestmöglich gegen Einbrüche schützen? Wie gut habe ich meine vier Wände bereits gesichert? Diese und weitere Fragen können mit den Fachberaterinnen und -beratern der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Südosthessen vor Ort geklärt werden. Die Präventionsexperten freuen sich, unter Einsatz des Beratungsmobils auf interessante Gespräche mit den Bürgerinnen und Bürgern

6. Schmuck aus Wohnung entwendet: Zeugen gesucht - Bad Orb

(np) Unbekannte verschafften sich am Dienstagnachmittag Zutritt zu einer Wohnung in der Salmünsterer Straße (10er-Nummern). Nach ersten Erkenntnissen wurden die Terrassentür sowie die Wohnungstür aufgehebelt und die Räumlichkeiten nach potentieller Beute durchsucht. Bislang kann das Fehlen einer Schmuckschatulle verzeichnet werden. Der Sachwert der Schatulle und des darin enthaltenen Schmucks beläuft sich nach derzeitigem Stand auf mehrere hundert Euro. Sachdienliche Hinweise, die zur Aufklärung der Tat führen, können an die Polizeistation Bad Orb unter der 06052 9148-0 gemeldet werden.

7. Nach tödlichem Verkehrsunfall: Identität des Leichnams geklärt - Sinntal

(lei) Nach dem schweren Verkehrsunfall am 10. Oktober auf der Landesstraße 3180 zwischen den Sinntaler Ortsteilen Schwarzenfels und Züntersbach, bei dem eine tote Person in dem in Brand geratenen Unfallwagen gefunden werden konnte (wir berichteten), steht nun deren Identität fest. Den Ergebnissen eines DNA-Abgleichs zufolge handelte es sich um einen zum Unfallzeitpunkt 21-jährigen Mann. Da die Identifizierung des Verstorbenen zunächst nicht möglich war, wurde eine Obduktion des Leichnams angeordnet, um in deren Rahmen Klarheit hierüber zu bringen.

Die Unfallursache ist weiterhin unklar und noch Teil der andauernden Ermittlungen. Insbesondere steht das Gutachten eines hinzugezogenen Sachverständigen noch aus.

Offenbach, 23.10.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

