Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugensuche nach gefährlicher Körperverletzung in Bar; Zigaretten und Alkohol aus Kiosk gestohlen; Bei Streit kam Pfefferspraypistole zum Einsatz: Vier Personen leicht verletzt und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Zeugensuche nach gefährlicher Körperverletzung in Bar - Offenbach

(fg) Nach einer gefährlichen Körperverletzung am frühen Sonntagmorgen in einer Bar in der Schloßstraße (20er Hausnummern), bei der eine Frau Verletzungen am Kopf davontrug, sucht die Polizei nach weiteren Zeugen. Demnach seien zwischen 4.30 und 5.30 Uhr zwei Frauen aus bislang unbekannten Gründen auf die Geschädigte losgegangen. Eine habe ihr ein Weinglas gegen den Kopf geschlagen, die andere habe ihr mit der Faust einen Schlag ins Gesicht verabreicht. Hierdurch erlitt sie eine kleine Platzwunde am Kopf und ein blaues Auge. Eine der Unbekannten war etwa 40 Jahre alt, 1,75 Meter groß und hatte lange sowie schwarze Haare. Sie trug einen weißen Pullover, dunkelblaue Jeans und High Heels mit dünnen Absätzen. Die Begleiterin war etwa 1,60 Meter groß, dünn und trug ein schwarzes Kleid sowie schwarze Kniestrümpfe. Der Polizei liegen erste Hinweise auf die Tatverdächtigen vor. Dennoch suchen die Ermittler weitere Zeugen und bitten diese, sich unter der Rufnummer 069 8098 510-0 zu melden.

2. Ladendiebe flüchteten mit Bekleidung im Wert von 600 Euro: Zeugen gesucht! - Offenbach

(np) Zwei dreiste Langfinger schlugen am Dienstagnachmittag in einem Bekleidungsgeschäft in der Berliner Straße (80er- Hausnummern) zu und erbeuteten nach bisherigem Stand Ware im Wert von rund 600 Euro. Die beiden männlichen Täter flüchteten dann zunächst fußläufig in Richtung Platz der Deutschen Einheit und von dort in Richtung der Frankfurter Straße. Die Personen können wie folgt beschrieben werden:

1. Etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß, schätzungsweise 25 bis 30 Jahre alt, schwarze Haare, schwarze Steppjacke, schwarze Hose, schwarz/graue Sportschuhe, große grüne Tragetasche 2. Etwa 1,75 bis 1,80 m groß, schwarze Kappe, blaue Jacke, schwarze Umhängetasche, dunkle Hose, weiße Sportschuhe

Hinweise, die zur Aufklärung der Tat beitragen, werden beim Polizeirevier Offenbach unter der 069 8098-5100 entgegengenommen.

3. E-Scooter vom Hof geklaut - Offenbach

(cb) Ein E-Scooter welcher in der Bismarckstraße (20er Hausnummern) auf einem verschlossenen Hinterhof stand, war offensichtlich das Ziel eines Langfingers. Wie dieser am Dienstagabend, zwischen 20 Uhr und 22 Uhr, in den abgeschlossenen Hof des Mehrfamilienhauses gelangte, ist bislang noch unklar. Der Unbekannte durchtrennte das Schloss des schwarzen Ninebot E-Scooters und nahm ihn mit. Die ermittelnden Beamten bitten unter der Telefonnummer 069 8098-5100 um Zeugenhinweise.

4. Zigaretten und Alkohol aus Kiosk gestohlen - Offenbach

(cb) Ein Kiosk in der Waldstraße (40er Hausnummern), war das Ziel von bislang unbekannten Einbrechern. Diese drangen gewaltsam zwischen Dienstag, 22 Uhr und Mittwochmorgen, 7 Uhr, in die Verkaufsstätte ein und nahmen Alkohol, Tabakwaren und Bargeld mit sich. Sie verursachten hierbei einen Sachschaden von ungefähr 500 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, setzten sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 mit den Beamten der Kriminalpolizei in Verbindung.

5. Bei Streit kam Pfefferspraypistole zum Einsatz: Vier Personen leicht verletzt - Neu-Isenburg

(fg) Im Zuge eines Streits am frühen Mittwochmorgen in der Frankfurter Straße im Bereich des dortigen Rosenauplatzes zückte ein Unbekannter aus einer Dreiergruppe nach derzeitigen Erkenntnissen wohl eine Pfefferspraypistole und setzte diese gegen eine vierköpfige Personengruppe ein; hierdurch erlitten die vier Personen Augenreizungen, weshalb ein Rettungswagen hinzugerufen wurde. Die Tat ereignete sich gegen 0.30 Uhr. Demnach sei das Trio auf die Personengruppe zugegangen und habe ein Gespräch angefangen, welches im weiteren Verlauf eskalierte. Der Unbekannte, der den Schuss abgegeben haben soll, war etwa 1,80 Meter groß, dunkel gekleidet und hatte eine Getränkedose in der Hand; zudem hatte er eine Umhängetasche dabei. Seine beiden Begleiter waren ebenfalls dunkel gekleidet. Einer war 1,65 Meter groß und von kräftiger Statur. Zeugen der Tat melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Neu-Isenburg unter der Rufnummer 06102 2902-0.

6. Fahrzeug fuhr in den Graben - Rodgau

(np) Mit einem Schrecken dürfte eine Autofahrerin am frühen Mittwochmorgen gegen 7.25 Uhr davongekommen sein, nachdem sie mit ihrem Fahrzeug, einem Suzuki Ignis, von der Bundesstraße 45 in Höhe von der Ausfahrt Heusenstamm abgekommen und im Graben gelandet war. Verletzt wurde nach bisherigem Kenntnisstand hierbei niemand. Die rechte Fahrspur war für die Zeit der polizeilichen Maßnahmen zeitweise gesperrt.

7. Kennzeichenschilder gestohlen - Rodgau / Jügesheim

(fg) Unbekannte waren zwischen Montagnachmittag, 15.30 Uhr und Donnerstagnachmittag, 14.45 Uhr, in der Mühlstraße zugange und entwendeten das vordere und hintere Kennzeichenschild eines im Bereich der 50er Hausnummern abgestellten VW Golf. Die Polizei hat nun die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06104 6908-0 zu melden.

Offenbach, 23.10.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell