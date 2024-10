Feuerwehr Goch: Gemeinsame Pressemitteilung der Feuerwehren Goch und Uedem: Jugendfeuerwehren aus Uedem und Goch gemeinsam bei der Leistungsspange

Goch (ots) - In einer leerstehenden Tennishalle an der Kettelerstraße in Goch hat gestern Abend Unrat in einer etwa 2 qm großen Holzkiste gebrannt. Anlieger verständigten die Feuerwehr, weil sie eine Rauchentwicklung aus dem Gebäude wahrgenommen hatten. Stadtbrandinspektor Stefan Bömler schickte einen Atemschutztrupp zur Brandbekämpfung in die Halle. Die Löscharbeiten waren problemlos. Das Feuer blieb auf seinen ...

mehr