Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch

Feuerwehr Goch: Brandstiftung in leerstehender Tennishalle

Goch (ots)

In einer leerstehenden Tennishalle an der Kettelerstraße in Goch hat gestern Abend Unrat in einer etwa 2 qm großen Holzkiste gebrannt. Anlieger verständigten die Feuerwehr, weil sie eine Rauchentwicklung aus dem Gebäude wahrgenommen hatten. Stadtbrandinspektor Stefan Bömler schickte einen Atemschutztrupp zur Brandbekämpfung in die Halle. Die Löscharbeiten waren problemlos. Das Feuer blieb auf seinen Entstehungsort beschränkt. Im Anschluss an die Löscharbeiten wurde die verrauchte etwa 3.000 qm große Halle nach Personen durchsucht. Angetroffen wurde niemand.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Eine Selbstentzündung oder einen technischen Defekt kann die Feuerwehr ausschließen. Im Februar dieses Jahres hatte es in der benachbarten ehemaligen Skaterhalle gebrannt. Seitdem ist das Grundstück mit Bauzäunen abgesichert.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch, übermittelt durch news aktuell