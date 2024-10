Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Frauen retten zwei Kinder aus Teich

Recklinghausen (ots)

Dank zweier aufmerksamer Bürgerinnen konnten am frühen Dienstagabend (ca. 17:55 Uhr) zwei Kinder aus einem Teich gerettet werden. Fünf Kinder spielten am Teich am Feierabendhaus, als eines der Kinder seinen Schuh im Wasser verliert. Daraufhin begab sich das Kind ins Wasser. Es konnte aber nicht schwimmen, sodass die Schwester ihm folgte. Auch sie konnte nicht schwimmen. Die anderen Kinder riefen um Hilfe. Zwei aufmerksame Bürgerinnen vernahmen die Hilferufe, eilten zum Teich. Eine Frau begab sich ins Wasser und zog die Kinder an Land. Dort wurden sie durch die andere Frau bis zum Eintreffen eines Rettungswagen versorgt. Beide Kinder waren unterkühlt und wurden zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls im Einsatz. Dank der beiden couragierten Frauen ist alles gut ausgegangen.

