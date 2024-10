Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Polizei sucht zwei tatverdächtige Frauen

Recklinghausen (ots)

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach zwei weiblichen Personen, die am 6.Juni diesen Jahres in der Zeit von 10.00-10:15 Uhr einer Seniorin Bargeld aus dem Korb ihres Rollators entwendet haben. Im Aufzug eines Ärztehauses auf der Hochstraße in Bottrop wurde die Seniorin durch eine bislang unbekannte Frau abgelenkt, während eine zweite Frau einen Briefumschlag mit Bargeld aus dem Rollator stahl.

Fotos der beiden Tatverdächtigen und weiterer Informationen können dem Fahndungsportal unter folgendem Link entnommen werden:

https://polizei.nrw/fahndung/148627

Hinweise zu den beiden Frauen nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

