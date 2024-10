POL-RE: Recklinghausen: 14-Jährige wieder da

Recklinghausen (ots) - An der Schultenstraße wurden am 9. Oktober gegen 17:05 Uhr in einem Mehrfamilienhaus mehrere Bewohner von einer bislang unbekannten männlichen Person angesprochen. Der Mann stellte sich zunächst als Vodafone-Mitarbeiter bei einer Seniorin vor und erlangte unter diesem Vorwand ihre Ausweisdaten, ihre Bankkartennummer sowie eine Unterschrift. ...

