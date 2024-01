POL-FR: Reinhausen: Diebstahl aus Pkw - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Im Zeitraum von Freitag, 19.01.2024, 14:10 Uhr, bis Montag, 22.01.2024, 09:45 Uhr, versuchte bislang unbekannte Täterschaft in eine Grundschule in der Schulstraße in Nimburg einzubrechen. Hierbei entstand an der Notausgangstüre im ersten Obergeschoß Sachschaden in bislang nicht bekannter Höhe. Die Täterschaft gelang es nicht in das Gebäude zu ...

mehr