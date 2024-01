Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Nimburg: Versuchter Einbruch in Schule - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 19.01.2024, 14:10 Uhr, bis Montag, 22.01.2024, 09:45 Uhr, versuchte bislang unbekannte Täterschaft in eine Grundschule in der Schulstraße in Nimburg einzubrechen.

Hierbei entstand an der Notausgangstüre im ersten Obergeschoß Sachschaden in bislang nicht bekannter Höhe. Die Täterschaft gelang es nicht in das Gebäude zu gelangen. Es entstand kein Diebstahlsschaden.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-582-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft geben können.

