Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Versuchter Einbruchsdiebstahl

Germersheim (ots)

Unbekannte Täter brachen am 07.02.2023 den Lagerraum des Germerheimer Vereins in der Eugen-Sauer-Straße auf. Entwendet wurde nichts. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Germersheim pigermersheim@polizei.rlp.de oder 07274/9580.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell