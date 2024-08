LPI-J: Schulwegüberwachung mit Geschwindigkeitskontrolle

Weimar (ots) - Am Mittwochvormittag wurde ein ortsbekannter Bettler erwischt, wie er in Oberweimar ältere Bewohner an deren Haustüren bedrängte. Er hielt einen Zettel vor sich, auf dem er fehlende Arbeit und drei Kinder beklagte. So wollte er an das Geld der Rentner kommen. Der Mann wurde im Zuge der Nahbereichsfahndung gestellt und für weitere Ermittlungen der Kriminalpolizei übergeben. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

