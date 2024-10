Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugensuche nach Körperverletzung und Diebstahl; Einbrecher schlugen in der Nacht zu; Unfall auf der Bundesstraße 486: Vier Leichtverletzte und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Zeugensuche nach Körperverletzung und Diebstahl - Offenbach

(fg) Am Sonntagmorgen ereignete sich am Mainuferpark im Bereich der Mainstraße / Schloßstraße eine Körperverletzung, weshalb die Polizei nun gezielt nach zwei Zeuginnen sucht, die mit einem Hund unterwegs waren. Diese sollen den Angriff auf einen 29 Jahre alten Offenbacher, der hierdurch Verletzungen an der Lippe und Schmerzen im Gesäß- sowie Rippenbereich davontrug, beobachtet haben. Nach derzeitigen Erkenntnissen unterhielt sich der 29-Jährige kurz nach 9 Uhr zunächst mit einem Trio. Im weiteren Verlauf soll eine der Personen den Offenbacher ins Gesicht geschlagen haben. Als der Geschädigte die Polizei anrief, habe die Person ihn erneut geschlagen und wohl auch getreten. Das Mobiltelefon, welches er zuvor in der Hand gehalten hatte, fiel daraufhin zu Boden. Als die Person von ihm abließ, bemerkte der Mann, dass sein Handy fehlte. Der Unbekannte hatte einen "Bierbauch", einen Drei-Tage-Bart, war etwa 30 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß. Er hatte kurze sowie schwarze Haare und war mit einer schwarzen Jogginghose und einer roten Jacke bekleidet. Einer seiner Begleiter war komplett weiß gekleidet (Jogginghose und Jacke). Die dritte Person war 25 bis 30 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß; die vorderen Zähne seien teilweise schwarz verfärbt gewesen. Die Polizei sucht im Rahmen der Ermittlungen nun nach den zwei Zeuginnen sowie weiteren Hinweisgebern und bittet diese, sich unter der Rufnummer 069 8098 510-0 auf der Wache des Polizeireviers in Offenbach zu melden.

2. Autoteilediebe waren unterwegs: Zeugen gesucht! - Offenbach

(fg) Unbekannte waren am Samstag im Landgrafenring sowie im Lichtenplattenweg unterwegs, öffneten zwei Autos und hatten es auf die jeweilige Bordtechnik abgesehen. Im Landgrafenring bauten die Autoteilediebe zwischen 1.30 und 15 Uhr das Lenkrad sowie das Navigationsgerät eines im Bereich der 30er Hausnummern abgestellten 4er BMW aus. Im Lichtenplattenweg (50er Hausnummern) schlugen die Diebe eine Scheibe eines 7er BMW ein, um im Anschluss den Bordcomputer auszubauen; der Diebstahl wurde am Morgen, gegen 7.30 Uhr, der Polizei gemeldet. In beiden Fällen werden Zeugen gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei zu melden.

3. Unfallflucht mit Fahrrad - Wer beschädigte den weißen VW? - Heusenstamm

(np) Wer vergangenen Dienstag (22. Oktober 2024) in der Lessingstraße (10er Hausnummern) unterwegs war, könnte Hinweise auf eine Unfallflucht geben, welche sich zwischen 16.15 und 16.20 Uhr ereignet hatte. Hierbei kollidierte Ladung, die ein Fahrradfahrer offenbar ungesichert auf seinem Anhänger transportiert hatte, mit dem Auto der Geschädigten, welches am Fahrbahnrad geparkt war. Der Rad-Lenker fuhr dann weiter, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 1.500 Euro zu kümmern. Der Radler kann wie folgt beschrieben werden: etwa 1,70 Meter groß, circa 20 bis 30 Jahre alt, normale Statur und schwarze lockige Haare.

Hinweise zu dem flüchtigen Fahrradfahrer werden bei der Polizeistation Heusenstamm unter der Telefonnummer 06104 6908-0 entgegengenommen.

4. Einbrecher schlugen in der Nacht zu - Neu-Isenburg

(np) Ein Unbekannter beabsichtigte am frühen Sonntagmorgen, gegen 2.30 Uhr, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Berliner Straße (einstellige Hausnummern) einzudringen. Nach bisherigen Ermittlungen brachte der Täter eine Leiter mit, mit deren Hilfe er auf den Balkon des 1. Obergeschosses gelangte. Dort wollte er offensichtlich die Balkontür der dazugehörigen Wohnung aufhebeln. Die dort lebende Bewohnerin bemerkte den Versuch jedoch sofort, was den Täter zur Flucht veranlasste. Die Polizei ermittelt nun und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die die Tat mitbekommen haben und Hinweise zu dem Flüchtigen geben können. Er war etwa 1,75 Meter groß, zwischen 40 und 45 Jahre alt, hatte dunkle Haare, eine kräftige Statur und war dunkel gekleidet. Sachdienliche Hinweise zur Tat können der Polizeistation Neu-Isenburg unter der 06102 2902-0 mitgeteilt werden.

5. Einbrecher waren unterwegs - Langen

(cb) Aus einer Wohnung am Lutherplatz (einstellige Hausnummern) klauten bislang Unbekannte am Samstag Handtaschen, Schmuck und Bargeld. Ersten Erkenntnissen nach hebelten die Einbrecher zwischen 14.40 Uhr und 16 Uhr die Wohnungstür auf und drangen in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Dadurch verursachten sie einen Sachschaden von ungefähr 1.000 Euro. Zeugen setzten sich bitte mit den Ermittlern der Kriminalpolizei unter Telefonnummer 069 8098-1234 in Verbindung.

6. Unfall auf der Bundesstraße 486: Vier Leichtverletzte - Dreieich

(np) Nach einem Zusammenstoß zweier Autos auf der Bundesstraße 486 am Montagmorgen kamen vier Personen nach ersten Angaben leicht verletzt ins Krankenhaus. Über das genauere Verletzungsbild ist derzeit noch nichts bekannt. Offenbar aufgrund eines nicht beachteten Rotlichts an der Ampel im Kreuzungsbereich der Landesstraße 3117 und der Bundesstraße 486 kam es kurz vor 10 Uhr zum Zusammenstoß zwischen einem Mercedes und einem VW. Die Strecke war während der polizeilichen und rettungsdienstlichen Maßnahmen rund 1,5 Stunden voll gesperrt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht abschließend beziffert werden. Zeugen wenden sich bitte an die Wache der Polizeistation in Langen unter der Rufnummer 06103 9030-0.

7. Jugendliche hantierten an Roller: Polizei nimmt Trio vorläufig fest - Dreieich / Dreieichenhain

(fg) Sie sollen sich an einem in der Daimlerstraße abgestellten Roller zu schaffen gemacht haben; die Polizei nahm nach zwei Zeugenhinweisen und im Rahmen der daraus resultierenden Fahndung drei Jugendliche im Alter von 14, 14 und 15 Jahren vorläufig fest. Gegen 20.45 Uhr meldeten sich zwei Zeugen und gaben an, dass drei Jugendliche an einem abgestellten Piaggio schrauben würden und diesen kurzzeitig ein paar Meter herumgeschoben hätten. Bei Erblicken der Zeugen ließen die bis dato Unbekannten den Roller fallen und versteckten sich wohl in einem angrenzenden Gebüsch. Kurze Zeit später sollen sie erneut an dem Roller herumgeschraubt haben. Anschließend machte sich das Trio davon und kam einer hinzugerufenen Streifenbesatzung entgegen. Letztlich konnten die drei Jugendlichen allesamt gestellt werden. Bei einem der Jugendlichen fanden die Beamten das offensichtlich zuvor entwendete Versicherungskennzeichen, Werkzeug sowie ein Einhandmesser. Einer seiner Begleiter hatte in einem Rucksack eine Soft-Air-Pistole dabei. Das Trio musste mit zur Wache, wo unter anderem erkennungsdienstliche Behandlungen durchgeführt wurden. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden die Jugendlichen an Erziehungsberechtigte übergeben. Auf sie kommen nun entsprechende Strafanzeigen zu.

8. Bei Parkplatzrempler roten Toyota beschädigt - Dreieich/Dreieichenhain

(cb) Am Freitag, zwischen 13.15 Uhr und 23.10 Uhr, beschädigte ein bis dato unbekannter Unfallverursacher einen roten Yaris, der auf einem Parkplatz in der Taunusstraße (50er Hausnummern) abgestellt war. Vermutlich touchierte der Verursacher beim Ein- oder Ausparken den roten Kleinwagen im Frontbereich und flüchtete, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Hierbei verursachte der Unbekannte einen Schaden von ungefähr 1.500 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Langen unter der Rufnummer 06103 9030-0 zu melden.

9. Zeugen nach Unfallflucht gesucht - Hainburg

(np) Die Polizei der Polizeistation Seligenstadt sucht nach Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich in der Nacht zum Sonntag (zwischen 19 Uhr und 2 Uhr) in der Siemensstraße im Bereich der einstelligen Hausnummern zugetragen hat. Der am rechten Fahrbahnrand geparkte VW Jetta wurde hierbei an der Fahrertür beschädigt. Nach derzeitigen Schätzungen beläuft sich der entstandene Sachschaden auf 1.500 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 06182 8930-0.

Offenbach, 28.10.2024, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell