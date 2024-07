Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Mülltonnen in Brand

Pirmasens (ots)

Am frühen Samstagmorgen, den 20.07.2024 um 01:48 Uhr, kam es in Hauptstraße in Pirmasens zu einem Brand von mehreren Mülltonnen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr konnte festgestellt werden, dass insgesamt 5 Biotonnen in Brand standen. Die Feuerwehr konnte durch das schnelle Eingreifen die unverzügliche Brandbekämpfung einleiten und das Feuer löschen. Ein Gebäudeschaden am angrenzenden Haus entstand nicht. Der Sachschaden dürfte sich auf etwa 1000 Euro belaufen. |pips

