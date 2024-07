POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht auf der Bundesautobahn 8/Zeugen gesucht

Pirmasens (ots) - Als am 17.07.2024 gegen 19:00 Uhr eine 19-jährige PKW-Fahrerin die Blocksbergstraße in Winzeln Richtung Eichelsbachermühle befuhr, kam sie in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dabei mit einem dort geparkten LKW-Anhänger. Nach dem Aufprall am Anhänger wurde das Auto der 19-jährigen über die Straße geschleudert und landete rücklings in einem Zaun. Bei dem ...

