Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Pirmasens (ots)

Als am 17.07.2024 gegen 19:00 Uhr eine 19-jährige PKW-Fahrerin die Blocksbergstraße in Winzeln Richtung Eichelsbachermühle befuhr, kam sie in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dabei mit einem dort geparkten LKW-Anhänger. Nach dem Aufprall am Anhänger wurde das Auto der 19-jährigen über die Straße geschleudert und landete rücklings in einem Zaun. Bei dem Unfall wurde die Fahrerin leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von ca. 20.000 Euro. Wegen auslaufender Betriebsstoffe war auch die Feuerwehr im Einsatz. Das Unfallfahrzeug war so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. |pdps

