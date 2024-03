Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - PKW im Meisenweg durchwühlt

Speyer (ots)

Bereits in der Nacht von Sonntag auf Montag zwischen 21 Uhr und 6 Uhr drangen unbekannte Täter in zwei im Meisenweg in Speyer-Nord unverschlossen geparkte PKW ein und durchwühlten diese, mutmaßlich auf der Suche nach Wertgegenständen. Die Täter machten keine Beute und verursachten keinen Sachschaden. Der Diebstahlsversuch gelangte der Polizei erst am Dienstag zur Kenntnis.

