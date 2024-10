POL-OF: Einbruch in Juweliergeschäft: Zeugensuche!;Außenspiegelgläser und Scheinwerfer Ziel von Dieben; Handtasche aus Rollator gestohlen: Zeugen gesucht! und mehr

Polizeipräsidium Südosthessen

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Einbruch in Juweliergeschäft: Zeugensuche! - Offenbach

(fg) In ein Juweliergeschäft im Odenwaldring sind Unbekannte in der Nacht zum Montag eingedrungen und haben Schmuck entwendet. Zwischen Sonntagabend, 21 Uhr und Montagmorgen, 7 Uhr, verschafften sich die Einbrecher wohl über den Dachboden des dortigen Einkaufszentrums Zugang zum Geschäft. Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Bislang gibt es keine Zeugenhinweise, weshalb die Kriminalpolizei die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach den Tätern bittet. Hinweisgeber melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234.

2. Handtasche aus Rollator gestohlen: Zeugen gesucht! - Offenbach

(fg) Etwa 1,70 Meter groß, 30 bis 40 Jahre alt und mit einer schwarzen Jacke sowie einer dunklen Hose bekleidet: So wird ein Unbekannter beschrieben, der am Montag, gegen 12.20 Uhr, am Hugenottenplatz die Handtasche einer Seniorin aus ihrem mitgeführten Rollator gestohlen hat. Der Unbekannte soll die Handtasche gegriffen und im Anschluss mit seiner Beute entlang der Herrnstraße geflüchtet sein. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls und sucht Zeugen der Tat, die sich bitte unter der Rufnummer 069 8098 510-0 auf der Wache des Polizeireviers in Offenbach melden.

3. Kripo sucht Zeugen: - Offenbach

(fg) Autodiebe waren zwischen Samstagnachmittag, 14 Uhr und Montagmorgen, 8 Uhr, in der Mühlheimer Straße (310er Hausnummern) auf dem Hof eines dortigen Autohauses zugange und stahlen einen abgestellten Opel Combo Life. Am grauen Wagen waren OF-Kennzeichen mit der Ziffernfolge 1263 angebracht. Die Kriminalpolizei, die das Auto umgehend zur Fahndung ausgeschrieben hat, bittet um Hinweise zum Diebstahl und dem Verbleib des Autos unter der Rufnummer 069 8098-1234.

4. Außenspiegelgläser und Scheinwerfer Ziel von Dieben - Offenbach/Lauterborn

(cb) Gleich mehrere Fahrzeugeigentümer, die ihr jeweiliges Auto auf dem Parkplatz in der Kurt-Tucholsky-Straße (einstellige Hausnummern) parkten, meldeten der Polizei, dass die Gläser der Außenspiegel geklaut wurden. So bemerkte der Besitzer eines grauen Daimler Chrysler E 200, dass Unbekannte am Sonntag, gegen 2 Uhr, die beiden Spiegelgläser bei seinem Auto entwendeten. Bei einem weißen BMW mit OF-Kennzeichen, wurden zwischen Sonntag, 2.30 und 11 Uhr, beide Frontscheibenwischer sowie die Spiegelgläser geklaut. Hierbei beschädigten die unbekannten Täter jedoch die Halterung des Außenspiegels und verursachten dadurch einen Schaden von ungefähr 200 Euro.

Ungefähr im gleichen Zeitraum wie bei der zuvor beschriebenen Tat entwendeten die Fahrzeugteilediebe bei einem blauen Mercedes mit F-Kennzeichen die beiden Spiegelgläser. Auch die beiden Gläser der Außenspiegel eines weißen Mercedes Benz CLS, wurden zwischen Samstag, 21 Uhr und Sonntag, 11 Uhr, durch die Langfinger gestohlen. Etwa im gleichen Zeitraum versuchten die Unbekannten bei einem schwarzen 1er BMW das Glas eines Außenspiegels zu stehlen. Sie beschädigten bei dem Diebstahl vermutlich das Spiegelglas, sodass die Diebe vom Auto abließen. Der Sachschaden der dadurch verursacht wurde, wird auf 50 Euro geschätzt. Bei einem weißen Porsche haben bislang Unbekannte zwischen Samstag, 3 Uhr und Montagnachmittag, 15.30 Uhr, die beiden Frontscheinwerfer ausgebaut. Der Porsche Cayenne mit OF-Kennzeichen war am Straßenrand im Carl-von-Ossietzky-Weg (10er Hausnummern) abgestellt. Die Beamten des Fachkommissariats prüfen nun einen möglichen Tatzusammenhang und bitten Zeugen, sich unter der Telefonnummer 069 8098-1234 mit den Kripobeamten in Verbindung zu setzen.

5. Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung: Polizei hat Hinweise auf Tatverdächtige - Heusenstamm

(fg) Im Zuge einer gefährlichen Körperverletzung am Sonntagabend in der Leibnizstraße in Höhe einer dortigen Bushaltestelle (60er Hausnummern) hat die Polizei erste Hinweise auf die Tatverdächtigen. Demnach sei der 39 Jahre alte Geschädigte gegen 21 Uhr aus einem Transporter ausgestiegen und im weiteren Verlauf von mehreren Personen, die sich zuvor ebenfalls in dem Wagen befanden, beleidigt und zusammengeschlagen worden. Im weiteren Verlauf hätte eine der Personen offenbar mit einer Gaspistole in Richtung des 39-Jährigen geschossen. Dieser erlitt eine Platzwunde am Hinterkopf, die in einem Krankenhaus versorgt werden musste. Bislang hat die Polizei Hinweise auf drei Tatverdächtige im Alter von 22, 23 und 24 Jahren. Die Ermittlungen, wieso es zu dem Angriff kam, dauern derzeit an. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06104 6908-0.

6. Hinweise erbeten: Blauer Toyota beschädigt - Rödermark/Ober-Roden (cb) Bei einer Verkehrsunfallflucht am Montag beschädigte ein bislang unbekannter Verursacher einen blauen Toyota und flüchtete, ohne sich um den Sachschaden von etwa 3.000 Euro zu kümmern. Der Fahrzeugführer hatte den Corolla nachts, gegen 2 Uhr, am Fahrbahnrand in der Dörnerstraße (einstellige Hausnummern) abgestellt. Als er am Nachmittag, gegen 16.30 Uhr, seinen blauen Wagen erneut nutzen wollte, musste er Beschädigungen am hinteren Kotflügel feststellen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Dietzenbach unter der Rufnummer 06074 837-0 zu melden.

7. Fußgänger verletzt: Roter Toyota fuhr davon - Dreieich / Sprendlingen

(fg) Nach einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein 16-Jähriger am Samstagabend in der Hainer Chaussee Verletzungen an der Hand davontrug, sucht die Polizei den Fahrer eines roten Toyota. Nach derzeitigen Erkenntnissen war der rote Kleinwagen auf der Hainer Chaussee unterwegs und hielt vor einer dortigen Spielothek. Der 16-Jährige und sein Begleiter liefen zur selben Zeit mit ihren Rädern, welche sie schoben, auf dem Gehweg der Hainer Chaussee. Der Lenker des roten Wagens fuhr dann im Bereich der einstelligen Hausnummern aus bisher unbekannter Ursache auf den Gehweg und prallte leicht gegen den 16-Jährigen aus Neu-Isenburg. Nach dem Zusammenstoß machte sich der Toyota-Lenker mit seinem Wagen unverzüglich aus dem Staub. Der Unbekannte sei kurze Zeit später nochmals an der Unfallstelle vorbeigefahren und habe in Höhe einer dortigen Tankstelle gehalten. Der Wagen wurde am Seitenspiegel auf der Beifahrerseite beschädigt. Die Beamten stellten Plastikteile vom Seitenspiegel in roter Farbe des Herstellers Toyota am Unfallort sicher. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe suchen nun nach weiteren Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können und bitten diese, sich unter der Rufnummer 069 8098-5699 zu melden.

8. Randalierer verursacht immensen Sachschaden - Dreieich/Buchschlag

(cb) Warum ein 27 Jahre alter Mann am Montagnachmittag mehrere Glasfassaden und Fahrzeuge durch Steinwürfe beschädigte, ist nun Teil umfassender Ermittlungen. Ersten Erkenntnissen nach, soll der Mann am Nachmittag mehrfach verglaste Häuserfassaden von Geschäftshäusern sowie Autoscheiben in der Ernst-Ludwig-Allee, der Robert-Bosch-Straße, der Fichtestraße, der Gustav-Otto-Straße und der Buchschlager Allee mit Steinen eingeworfen und beschädigt haben. Der Mann konnte schließlich durch Polizeibeamte vorläufig festgenommen und mit auf die Dienststelle genommen werden. Anschließend verbrachten ihn die Beamten in eine Fachklinik. Insgesamt, so die ersten Schätzungen, verursachte er einen Gesamtschaden von etwa 100.000 Euro. Auf den 27 Jahre alten Mann kommen nun mehrere Strafanzeigen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung zu.

Offenbach, 29.10.2024, Pressestelle, Felix Geis

