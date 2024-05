POL-BO: Bochumerin (20) bei Raub schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots) - Gleich in zwei Fällen wurden am Samstag, 11. Mai, Einbrecher in Bochum von Anwohnern überrascht. Die Täter konnten in beiden Fällen unerkannt entkommen. Der erste Einbruchsversuch ereignete sich gegen 15.30 Uhr in Langendreer auf der Wartburgstraße zwischen Wittenbergstraße und Mansfelder Straße. Ein zufällig im Hausflur anwesender Anwohner (28) beobachtete einen Mann mit einem Brecheisen in der ...

