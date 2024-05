Polizei Bochum

POL-BO: Gleich zwei Einbrüche werden vereitelt

Bochum (ots)

Gleich in zwei Fällen wurden am Samstag, 11. Mai, Einbrecher in Bochum von Anwohnern überrascht. Die Täter konnten in beiden Fällen unerkannt entkommen.

Der erste Einbruchsversuch ereignete sich gegen 15.30 Uhr in Langendreer auf der Wartburgstraße zwischen Wittenbergstraße und Mansfelder Straße. Ein zufällig im Hausflur anwesender Anwohner (28) beobachtete einen Mann mit einem Brecheisen in der Hand, der gerade eine Wohnungstür aufhebeln wollte. Als der Verdächtige von dem Zeugen angesprochen wurde, ergriff er die Flucht.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: ca. 30-35 Jahre alt, ca. 1,70 m groß, schlank und muskulös, weißes T-Shirt, blaue Jeanshose, schwarze Mütze - er trug eine Brille. Er hatte einen schwarzen Rucksack bei sich. Der Mann, der nach Angaben des Zeugen ein südländisches Aussehen hatte, flüchtete mit einem Fahrrad, einem schwarz-weißen E-Bike, in Richtung Alte Bahnhofstraße.

Der zweite Einbruchsversuch ereignete sich gegen 23 Uhr in Hiltrop. Die 83-jährige Bewohnerin lag in ihrer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße Kolpingplatz, unweit des Castroper Hellwegs, im Bett, als sie Geräusche aus dem Bereich ihres Fensters hörte. Als sie nachsah, sah sie die Umrisse einer Person, die gerade dabei war, an ihrem Fenster zu manipulieren. Als die Person die Frau bemerkte, flüchtete diese in Begleitung einer weiteren Person. Aufgrund der Lichtverhältnisse konnten die beiden Flüchtigen nicht beschrieben werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet in beiden Fällen um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0234 909-4441.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell