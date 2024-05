POL-BO: Senior (70) in Wanne-Eickel ausgeraubt - Polizei bittet um Hinweise

Bochum (ots) - Zu einem versuchten Wohnungseinbruch ist es am Samstag (11. Mai) in Bochum-Langendreer gekommen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Nach bisherigem Kenntnisstand versuchte ein unbekannter Tatverdächtiger sich gegen 15.30 Uhr mit einem Brecheisen Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Wartburgstraße zu verschaffen. Als der Täter ...

