Zollfahndungsamt Essen

ZOLL-E: Staatsanwaltschaft Duisburg und Zollfahndung Essen - Schlag gegen internationale Drogengruppierung

Ein Dokument

Duisburg / Essen / Köln / NRW / Belgien / Niederlande / Spanien (ots)

Seit den frühen Morgenstunden durchsuchen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Duisburg fast 400 Beamte des Zollfahndungsamtes Essen, unterstützt durch Kräfte der Zollfahndungsämter Frankfurt am Main und Hannover, der Hauptzollämter Aachen, Düsseldorf, Duisburg, Dortmund, Frankfurt am Main, Krefeld, Köln, und Münster, sowie durch Spezialkräfte der Bundespolizei, der Landespolizei NRW und des Zollkriminalamtes, insgesamt 40 Objekte in Nordrhein-Westfalen, Belgien, den Niederlanden und Spanien.

Die Ermittlungen richten sich gegen eine internationale Tätergruppierung die im Verdacht der bandenmäßigen illegalen Einfuhr sowie Handels mit Betäubungsmittel in im ein- bis dreistelligen Kilogrammbereich und in Teilen im Verdacht des Waffenhandels und Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz steht.

Die Beschuldigten stehen im Verdacht Betäubungsmittel, hier insbesondere Amphetamin, Marihuana, Haschisch, Kokain, Ketamin und Ecstasy, im ein- bis dreistelligen Kilogrammbereich in die Bundesrepublik Deutschland eingeschmuggelt und weiter damit Handel getrieben zu haben.

Weitere Angaben können aufgrund der laufenden Maßnahmen derzeit nicht gemacht werden.

Original-Content von: Zollfahndungsamt Essen, übermittelt durch news aktuell