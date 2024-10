Zollfahndungsamt Essen

ZOLL-E: Staatsanwaltschaft Bonn und Zollfahndung Essen gehen gegen Embargoverstöße mit Luxusautos vor

Bonn / Essen / Münster / Königswinter (ots)

Die Staatsanwaltschaft Bonn führt gemeinsam mit dem Zollfahndungsamt Essen, Strukturermittlungsgruppe Wirtschaftskriminalität Münster, ein Ermittlungsverfahren gegen den Verantwortlichen eines freien Autohandels in Königswinter wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Außenwirtschaftsgesetz (AWG). Er soll eine Vielzahl von Luxusfahrzeugen mit einem Warenwert von über 4 Millionen Euro - unter Vortäuschung von rechtmäßigen Ausfuhren in Drittländer - tatsächlich nach Russland verkauft und verbracht und dadurch gegen das bestehende Ausfuhrembargo verstoßen haben.

Am 26.09.2024 wurden zwei Objekte in Königswinter durchsucht und neben Beweismitteln zugleich auch zwei Luxusfahrzeuge und ein Konto in Vollstreckung eines Vermögensarrestes gepfändet.

Die Ermittlungen und Auswertungen des Zollfahndungsamtes Essen, Strukturermittlungsgruppe Wirtschaftskriminalität, im Auftrag der Staatsanwaltschaft Bonn dauern an. Nähere Details werden zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht mitgeteilt.

