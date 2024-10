Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Unfallflucht: Wer beschädigte den blauen Opel Corsa?

Mühlheim am Main (ots)

(np) Ein Sachschaden von rund 700 Euro entstand bei einer Verkehrsunfallflucht am Montagnachmittag in der Schillerstraße auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen 15 und 15.10 Uhr die vordere sowie hintere Tür der Fahrerseite des geparkten blauen Opel Corsa und fuhr davon. Hinweise nimmt die Polizei in Mühlheim unter der Rufnummer 06108 6000-0 entgegen.

Offenbach, 30.10.2024, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell