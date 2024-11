Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Kupferdiebe gestört

Neu-Isenburg (ots)

Bereich Offenbach

Kupferdiebe gestört auf Baustelle in Neu-Isenburg-Zeppelinheim

Am frühen Samstagmorgen, gegen 02:00 Uhr, versuchten drei bislang unbekannte männliche Täter auf einer Baustelle in Zeppelinheim Kupfer zu entwenden. Hierzu fuhren sie mit einem weißen Kastenwagen in eine auf der Baustelle befindlichen Lagerhalle hinein, nachdem sie diese aufbrachen. Dort luden die Diebe große Spulen mit Kupferdraht in den Kastenwagen. Lange freuen konnten sich die Langfinger über ihren Coup nicht, da sie offensichtlich durch die anfahrenden Streifen gestört wurden und sie alles im wahrsten Sinne stehen und liegen ließen. Sie gaben Fersengeld und flüchteten zu Fuß vom Tatort, vermutlich über die angrenzenden Bahngleise in Richtung Westen. Was die Täter nicht wussten, war, das sie bei ihrer Tatausführung durch einen Sicherheitsdienst beobachtet wurden, welcher umgehend die Polizei informierte, welche mit mehreren Streifenwagen anrückte. In der Lagerhalle blieb der unverschlossene Kastenwagen mit ausländischen Kennzeichen zurück. Auf der Ladefläche lagen bereits 4 Kupferspulen mit einem Gesamtgewicht von ca. 400 kg; Bolzenschneider konnten ebenfalls festgestellt werden. Die Fahndung nach den flüchtenden Männern, deren Beschreibung sehr dürftig war, blieb bislang erfolglos. Der Kastenwagen wurde sichergestellt und zur Spurensicherung abgeschleppt.

Offenbach am Main, 02.11.2024, RENKER, PvD

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell