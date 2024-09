Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in das Gebäude der VG Mellingen

Weimar (ots)

Am Montagmorgen, kurz nach Mitternacht, ging bei einem Sicherheitsdienst ein Einbruchsalarm der VG Mellingen ein. Eine Überprüfung vor Ort ergab, dass derzeit unbekannte Täter ein Fenster aufhebelten und so ins Innere eines Gebäudes der VG gelangten. In einem Büro wurden offensichtlich Schränke durchwühlt. In andere Büroräume kamen die Täter aufgrund verschlossener Türen nicht. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Somit blieb es beim Sachschaden am Fenster in Höhe von etwa 1500 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell