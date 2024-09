Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pkw fährt gegen Baum

Weimar (ots)

Am Sonntagnachmittag kam es im Weimarer Land zu einem Verkehrsunfall mit drei Verletzten. Ein 72-jähriger Mitsubishi-Fahrer befuhr zur Unfallzeit die Kreisstraße 307, aus Richtung Kleinlohma kommend, in Fahrtrichtung Blankenhain. Aufgrund von Ablenkung kam der Mann plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte in der Folge mit einem Zaun und zwei Bäumen. Durch den Unfall wurden die drei Insassen des Pkw (68 Jahre / weiblich, 16 Jahre / weiblich und 17 Jahre / männlich) leicht verletzt und zur Behandlung in nahe gelegene Krankenhäuser gebracht. Der Fahrer blieb unverletzt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Im Einsatz war neben Rettungswagen und der Freiwilligen Feuerwehr Blankenhain auch ein Rettungshubschrauber.

