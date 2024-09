Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation zum Regionalligapunktspiel FC Carl Zeiss Jena gegen den 1. FC Lokomotive Leipzig am 15. September 2024

Jena (ots)

Am heutigen Sonntag, den 15. September 2024, fand das Regionalligapunktspiel zwischen dem FC Carl Zeiss Jena und dem 1. FC Lokomotive Leipzig statt. Das Spiel war mit 10.187 Zuschauern, darunter knapp 1.200 Sympathisanten der Gastmannschaft, besucht. Die Anreise sowie die erste Halbzeit verlief weitestgehend koordiniert und störungsfrei. Kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit zündeten mehrere Zuschauer im Gästebereich pyrotechnische Erzeugnisse. Auch beschädigte die Anhänger der Gastmannschaft mehrere Sitzschalen im Gästeblock sowie einen Zaun zum Nachbarblock. Nur durch die schnelle Intervention des Sicherheitsdienstes sowie Polizeikräften konnte die Situation entspannt werden. Ein Übersteigen des Zaunes aus dem Gästeblock in den sogenannten Pufferblock wurde durch die zuvor genannten Kräfte unterbunden. Zwei bengalische Fackeln wurden brennenderweise in den Pufferblock, in Richtung der Ordnerkräfte, geworfen. Hierbei wurde eine Jacke eines Ordners beschädigt. Zu Personenschäden kam es nicht. Nach Spielende kam es vereinzelt zu Becherwürfen in Richtung des Schiedsrichtergespannes, welches über den Spielertunnel das Spielfeld verließ. Auch setzten Anhänger der Gastmannschaft Teile der mobilen Toiletten in Brand. Der entstandene Schwelbrand konnte jedoch schnell durch die Feuerwehrkräfte gelöscht werden. Auch kam es vereinzelt zu Becherwürfen aus dem Bereich der Nordtribüne durch heimische Fans.

Die Abreisebewegung aller Zuschauer erfolgte sodann koordiniert und weitestgehend störungsfrei. Kurzzeitig musste die Abreise des Schiedsrichtergespannes durch Polizeikräfte begleitet werden. Insgesamt wurden 17 Straf- sowie Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt. Das Spiel endete mit 0:1 für den Gastverein. Die Landespolizeiinspektion Jena wurde zur Einsatzbewältigung durch weitere Thüringer Einsatzkräfte unterstützt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell