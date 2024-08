POL-WAF: Warendorf. Ford Kuga angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots) - Zwei Autos sind am Montag (26.08.2024, 18.48 Uhr) in einem Einmündungsbereich in Telgte zusammengestoßen - die Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Eine 60-jährige Telgterin fuhr auf der B 64 von Warendorf kommend nach Telgte. Als sie nach links auf die K 50 abbog, stieß sie mit dem entgegenkommenden Auto eines 64-jährigen Greveners zusammen. Beide Fahrer wurden leicht verletzt, Rettungskräfte ...

