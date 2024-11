Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Verkehrskontrollen: Viele Handyverstöße geahndet; Wer hat die Reifen zerstochen?; Jugendliche unsittlich berührt

Stadt Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Verkehrskontrollen: Viele Handyverstöße geahndet - Hanau / Langenselbold / Nidderau

(cb) 19 von 21 festgestellten Ordnungswidrigkeiten, welche eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach sich ziehen, waren Handyverstöße. Dies ist die Bilanz einer am Freitag im Main-Kinzig-Kreis durchgeführten Verkehrskontrolle. In der Zeit von 9 bis 16 Uhr kontrollierten Schutzleute der Polizeistation Hanau II gemeinsam mit Beamten des Hessischen Präsidiums für Einsatz an mehreren stationären Kontrollörtlichkeiten. Bei diesen Verkehrskontrollen lag der Schwerpunkt auf Gurt- und Handyverstößen sowie Fahren unter Alkohol und Drogen. Die Kontrollstellen befanden sich in der Luise-Kisselbach-Straße in Hanau, der Ravolzhäuser Straße in Langenselbold sowie in der Konrad-Adenauer-Allee in Nidderau. Insgesamt hielten die eingesetzten Beamten dort 90 Fahrzeuge an und kontrollierten 98 Personen. Hierbei ahndeten die Ordnungshüter neben Geschwindigkeitsverstößen auch die bereits erwähnten 19 Handyverstöße. Auf drei der angehaltenen Fahrzeugführer kommt auch ein Verfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter Alkohol oder berauschender Mittel zu. Die Bevölkerung nahm auch diese Verkehrskontrolle sehr positiv auf. Um weiterhin die Sicherheit zu gewährleisten, wird die Polizei auch zukünftig Verkehrskontrollen mit verschiedenen Schwerpunktthemen durchführen, denn letztlich dienen diese der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer.

2. Wer hat die Reifen zerstochen? - Hanau/Lamboy

(cb) Falls Sie Anwohner der August-Schärttner-Straße (10er Hausnummern) sind, könnten Sie möglicherweise Zeuge einer Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug geworden sein. Bislang unbekannte zerstachen zwischen Sonntag, 16 Uhr und Montagmorgen, 6.10 Uhr, die Reifen eines auf dem Parkplatz abgestellten weißen Mercedes mit OF-Kennzeichen. Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro beziffert. Zeugen wenden sich bitte unter der Telefonnummer 06181 100-120 an die Polizei in Hanau.

3. Jugendliche unsittlich berührt - Bruchköbel

(cb) Eine 16-Jährige, welche am Samstagabend "Am Germanenring" zu Fuß unterwegs war, wurde durch einen bislang Unbekannten unsittlich berührt. Die Tat ereignete sich gegen 23.30 Uhr. Der etwa 18 Jahre alte Mann, welcher zwischen 1,75 Meter und 1,79 Meter groß sein soll, packte die Jugendliche und drückte sie gegen einen Zaun. Er soll sie sodann auf ihrer Kleidung im Intimbereich unsittlich berührt haben. Als sich Personen näherten, ließ er von dem Mädchen aus Hanau ab und flüchtete. Der Täter hatte dunkle Haare, dunkle Augen und trug einen sogenannten "Boxerschnitt". Der hell gekleidete Mann soll einen leichten Bartflaum an der Oberlippe und leichte Stoppeln am Kinn gehabt haben. Die Kriminalpolizei in Hanau hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der 06181 100-123 entgegen.

Offenbach, 04.11.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

