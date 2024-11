LPI-SLF: Mehrere Unfälle unter Alkoholeinfluss

Sonneberg (ots) - In den frühen Morgenstunden des Sonntags gingen in der letzten Sonneberger Diskothek "Sugar" die Lichter aus - sinnbildlich auch zum letzten Mal für zwei der Besucher. Zwei junge Männer im Alter von 22 und 21 Jahren wurden durch einen unbekannten Täter geschlagen und so leicht verletzt. Trotz, dass eine Menschentraube von ca. 20 Personen um das Geschehen herumstanden, konnte der Täter nicht namentlich bekannt gemacht werden. Es wird nun wegen ...

mehr