Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Zeugen gesucht

Papenburg (ots)

Am Samstag gegen 20:30 Uhr kam es im Bolwinsweg in Papenburg, zu einem Verkehrsunfall. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer befuhr mit seinem Pkw die Hans-Nolte-Straße in Fahrtrichtung Bolwinsweg. Der weitere Unfallbeteiligte befuhr mit seinem Fahrrad den Bolwinsweg in Fahrtrichtung Splitting. Im Einmündungsbereich Bolwinsweg/Hans-Nolte-Straße kam es dann zum Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrrad. Es entstand Sachschaden am Fahrrad und der Radfahrer wurde leichtverletzt. Nach einem kurzen Gespräch entfernte sich der Pkw-Fahrer von der Unfallörtlichkeit, ohne einen Personalienaustausch zu ermöglichen. Der unbekannte Unfallbeteiligte und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg, unter der Telefonnummer 04961/9260 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell