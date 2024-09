Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - VW beschädigt

Nordhorn (ots)

Am Sonntag gegen 16.49 Uhr hat der Fahrer eines weißen Transporters einen an Fahrbahnrand der Hafenstraße in Nordhorn abgestellten weißen VW Golf beim Vorbeifahren touchiert und beschädigt. Der Fahrer setzte seine Fahrt unvermittelt fort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

