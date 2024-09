Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Mit 2,58 Promille Unfall verursacht

Sögel (ots)

Auf der Ostenwalder Straße in Sögel kam es am Samstagabend zwischen 21.30 und 22.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Dabei befuhr ein 50-Jähriger mit einem Opel die Kreisstraße in Richtung Ostenwalde. In einer dortigen Kurve verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei kollidierte der Opel mit einem Verkehrsschild und anschließend mit einem Baum. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Er stand unter dem Einfluss von Alkohol. Ein entsprechender Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 2,58 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 16.500 Euro.

