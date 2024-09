Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Autobahn nach Unfall für mehrere Stunden gesperrt

Wietmarschen (ots)

Am Samstag gegen 16.35 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der A 31 bei Wietmarschen in Höhe der Anschlussstelle Lingen in Richtung Bottrop. Der 73-jährige Fahrer eines Transporters war auf dem Hauptfahrstreifen in Richtung Süden unterwegs. Als er auf den Überholfahrstreifen wechselte, um ein vor ihm fahrendes Fahrzeug zu überholen, übersah er den Audi eins 57-Jährigen. Der Audi fuhr infolgedessen auf den Transporter auf. Der Audi-Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe und einer großflächigen Verunreinigung der Fahrbahn durch Trümmerteile war die Autobahn in Fahrtrichtung Süden bis etwa 20.15 Uhr voll gesperrt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 23.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell