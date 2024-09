POL-EL: Aschendorf - Zeugen nach Spiegelunfall gesucht

Nordhorn (ots) - Auf der B403 in Nordhorn kam es am Samstag gegen 12.53 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Dabei kam es im Kreuzungsbereich zur Kollision zwischen einem Citroën und einem VW (wir berichteten). Beide Beteiligten geben einen unterschiedlichen Unfallhergang an. Daher werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

