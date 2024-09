Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Kollision im Kreuzungsbereich

Nordhorn (ots)

Auf der B403 in Nordhorn kam es heute gegen 12.53 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Der 45-jährige Fahrer eines VW war auf der Bundesstraße in Richtung Lingen unterwegs. Dabei kam es im dortigen Kreuzungsbereich zu einem Zusammenstoß mit dem Citroën einer 66-Jährigen, die die Wietmarscher Straße in Richtung B213 befuhr. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

