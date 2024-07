Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Polizei sucht Zeugen/Geschädigten

Sonneberg (ots)

Am 06.07.2024 in der Zeit von 19:45 Uhr bis 21:00 Uhr wurde in Sonneberg in der Unteren Marktstraße im Bereich des dortigen Einkaufsgeschäftes ein Fahrrad entwendet. Das Rad war am Unterstand der Einkaufswägen im Bereich des Vorderrades befestigt. Zwei männliche Personen entwendeten den Rahmen und das dazugehörige Hinterrad. Das Vorderrad blieb am Tatort zurück. Durch einen aufmerksamen Zeugen wurde die Polizei informiert und im Nachgang konnte einer der Tatverdächtigen ermittelt werden. Nun sucht die Polizei den Eigentümer des Rades. Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt oder Angaben zum Besitzer des Fahrrads machen können, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0174254 bei der Polizei in Sonneberg unter 03675-8750 zu melden.

