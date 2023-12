POL-HRO: Pressemitteilung anlässlich der Versammlungslage am 12.12.2023 in Grevesmühlen

Rostock (ots) - Am 10.12.2023 kam es im Zeitraum von 15:20 Uhr bis 20:00 Uhr zu insgesamt vier Überfällen auf Tankstellen im Bereich des Polizeipräsidiums Rostock. Betroffen waren hierbei die Shell-Tankstelle in Bad Doberan, die SB-Tankstelle in Brüel, die Nordoel-Tankstelle in Kröpelin und die HEM-Tankstelle in Neukloster. Erbeutet wurden jeweils Bargeldbeträge in geringer Höhe und Zigaretten. Bei allen Straftaten ...

mehr