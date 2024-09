Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - VW beschädigt

Meppen (ots)

Am Freitag kam es in der Zeit von 13.30 bis 13.40 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Verbrauchermarktes K+K an der Haselünner Straße in Meppen. Dabei beschädigte der Fahrer eines Opel beim Ausparken einen dort abgestellten weißen VW T-Roc. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Eine Zeugin hat den Unfall beobachtet. Die Zeugin sowie weitere Personen die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Meppen, Tel. 05931/9490, zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell