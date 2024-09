POL-EL: Lingen - Unfall unter Alkoholeinfluss

Aschendorf (ots) - Am Samstag kam es auf der "Große Straße" in Aschendorf zu einem Verkehrsunfall. Dabei kam es gegen 10.05 Uhr bei einer dortigen Fahrbahnverengung zur Kollision der Außenspiegel eines Audi A4 und eines Audi A6. Beide Beteiligten geben einen unterschiedlichen Unfallhergang an. Daher werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

