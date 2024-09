Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - NDR 2 - Festival ohne größere Zwischenfälle

Papenburg (ots)

Die Polizei Papenburg zieht nach dem NDR2 Papenburg Festival eine positive Bilanz. Insgesamt haben nach Schätzung des Veranstalters rund 34.000 Besucher an zwei Tagen auf dem Veranstaltungsgelände an der Meyer Werft ein ruhiges Festival gefeiert. Die Polizei verzeichnete keine nennenswerten Zwischenfälle. Dank umfangreicher Verkehrsregelungsmaßnahmen lief der An- und Abreiseverkehr unproblematisch. "Wir blicken aus polizeilicher Sicht sehr positiv auf das vergangene Festivalwochenende in Papenburg zurück", so Sina Butke, Leiterin des Polizeikommissariats Papenburg und Einsatzleiter der Polizei beim NDR2-Festival an der Meyer Werft. Neben der Polizei waren diverse Einsatzkräfte von der Feuerwehr, der DLRG, den Maltesern sowie dem THW am Freitag und Samstag im Einsatz.

