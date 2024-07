POL Schwaben Nord: Betrug

Augsburg (ots) - Göggingen - Am vergangenen Freitag (19.07.2024) entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen Geldbeutel aus einem Auto in der Gögginger Straße. In der Zeit von 07.15 Uhr bis 15.00 Uhr beschädigten der oder die bislang unbekannten zunächst eine Autoscheibe und entwendeten anschließend den Geldbeutel. Es entstand ein Beuteschaden im mittleren zweistelligen Bereich und ein Sachschaden ...

mehr